Sílvia Paneque vol potenciar la coordinació entre els cossos de seguretat

Els socialistes gironins aposten per un espai, la Direcció General de la Policia Local, que permeti la coordinació, i que sigui punt de col·laboració dels diferents cossos de seguretat de Catalunya. «La seguretat és una política social fonamental de garantia de drets per a tots i totes; i comprèn la tranquil·litat de poder gaudir de tots els àmbits del benestar», va explicar ahir la seva candidata per Girona a les eleccions al Parlament de Catalunya,Sílvia Paneque.

«Cal aportar calma a l'espai públic, i és imprescindible ser inflexibles i multar l'incivisme, modificar el Codi Penal per actuar abans sobre la multireincidència i crear i aplicar protocols d'actuació clars contra ocupacions delinqüencials o problemàtiques», va dir la candidata d'un partit socialista que també vol el reconeixement dels cossos policials de Catalunya dins de les estructures de la lluita antiterrorista a Europa i incorporar els cossos de Vigilants Municipals a les policies de Catalunya.