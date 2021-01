El Trueta incorpora un tomògraf d'altes prestacions

L'hospital Trueta de Girona ha incorporat un nou tomògraf híbrid PET/TC (Tomografia per Emissió de Positrons/Tomografia Computeritzada) d'altes prestacions, el primer d'aquestes característiques que s'instal—la al sistema sanitari públic de la Regió Sanitària de Girona. L'aparell disposa de les tecnologies més avançades per facilitar la detecció precoç i acurada de moltes patologies. En aquest sentit, ofereix una alta qualitat d'imatge i optimitza les dosis de radiació. D'aquesta manera, s'exposa el pacient a la mínima radiació necessària per aconseguir imatges diagnòstiques de manera òptima i segura.

Fins ara, les persones de la demarcació de Girona que necessitaven una exploració d'aquest tipus s'havien de desplaçar a centres de l'àrea de Barcelona, tot i que els informes els realitzaven metges especialistes de la Direcció Clínica Territorial de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear IDI—Girona.

El cap de l'Àrea de Medicina Nuclear, el doctor Antoni Rubió, diu que els estudis PET/TC tenen una àmplia utilitat en el camp de l'oncologia i faciliten el "diagnòstic precoç", a més de millorar els estudis d'extensió del càncer així com l'avaluació de la resposta als tractaments en aquests pacients.

"A més, suposen un gran avenç en el diagnòstic dels trastorns degeneratius cerebrals, com l'Alzheimer i també en els processos inflamatoris i infecciosos no detectats amb altres tècniques", remarca. En aquest sentit, diu que l'equip permetrà planificar de manera més precisa la radioteràpia en algunes àrees i afavorirà el diagnòstic d'algunes afeccions cardíaques complexes.

S'estima que durant el primer any es beneficiaran d'aquesta tècnica prop de 2.000 pacients, que no hauran de desplaçar-se a Barcelona.