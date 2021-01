Aprovada la modificació del POUM per connectar la xarxa d'aigua entre Caldes i Vilobí

El ple ordinari de Caldes de Malavella va aprovar ahir en majoria absoluta la modificació puntual del POUM del municipi per poder connectar la xarxa d'aigua potable amb la de Vilobí d'Onyar. L'objectiu és la creació d'un llac per poder desenvolupar esports aquàtics al projecte del complex PGA Catalunya Golf Resort. Aquesta iniciativa, segons l'alcalde de Caldes, «beneficiarà tant la part privada com pública», ja que generarà «llocs de treball per a la gent del poble». La modificació del POUM va obtenir els vots a favor de Junts per Caldes, el PSC i Ciutadans, l'abstenció d'ERC i En Comú Podem i els vots en contra de Som Caldes.

Per altra banda en el mateix ple va aprovar-se també el POUM del paratge de Sant Maurici a partir de la modificació del pla que havia quedat en suspens en el ple del passat novembre. En aquest hi han inclòs les aportacions dels grups polítics. Entre aquestes, la continuïtat del dinar en els actes d'apec de Sant Maurici -preservant el paratge natural-, i la difusió, conservació i investigació de l'aflorament basàltic al Puig de Sant Maurici. Tot això, conservant el paratge com un espai d'alt interès pel poble per qüestions religioses, arqueològiques -amb el Castell de la Malavella-, geològiques -gràcies a l'aflorament basàltic-, així com per raons populars, culturals i tradicionals englobades dins d'un aplec amb més de 150 anys d'antiguitat. Finalment el POUM s'ha aprovat definitivament per majoria absoluta gràcies als vots a favor de Junts per Caldes, el PSC, Som Caldes i Ciutadans, i amb els vots en contra d'ERC i d'En Comú Podem.

Finalment ,ahir va formalitzar-se l'Associació de Protecció Civil de Caldes de Malavella com a única entitat amb competència en aquesta matèria al municipi. Es procedirà a la inserció en el registre d'entitats d'interès i al nomenament dels voluntaris formalment.