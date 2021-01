Els indicadors de contagi a Olot són els més alts de Catalunya

Olot torna a ser la ciutat catalana més castigada pel virus, tal com va passar durant la primera onada. En aquest cas, el principal motiu és el brot actiu que, de moment, ha infectat un centenar de persones al geriàtric Montsacopa i ha causat almenys tretze morts. Com a conseqüència i, juntament amb altres casos que estan sorgint al municipi, es tracta de la ciutat de més de 20.000 habitants de Catalunya que té els indicadors de contagi més elevats, és a dir, tant el risc de rebrot com la transmissió del virus. De fet, aquesta mateixa setmana els responsables de Salut ja van alertar que Olot era un dels punts de la geografia catalana que més preocupaven a les autoritats sanitàries, per l'alta incidència de casos.

Concretament, ahir el risc de rebrot era de 1.510 punts i la velocitat de reproducció del virus, d'1,61. D'altra banda, a l'hospital d'Olot hi ha divuit pacients ingressats pel virus i vuit professionals contagiats. Finalment, es tracta de l'Àrea Bàsica de Salut on més han crescut els casos els darrers set dies, un total de 119 més.

Situació a Girona i Catalunya

D'altra banda, respecte a les dades d'ahir, els indicadors de contagi van pujar a la Regió Sanitària de Girona per segon dia consecutiu després de dies de millora. També es van sumar 31 defuncions però cal tenir present que és l'acumulat de tres dies, ja que un problema informàtic va impedir incloure-les abans. Seguidament, els positius van pujar un 71,5% més respecte al dia anterior.

La pressió assistencial segueix sent alta i es va sumar un crític més. Com a conseqüència, l'hospital Trueta ha suspès l'activitat programada de tardes d'hemodinàmia i d'endoscòpies i l'activitat de cirurgia local de torn de matí. Continua suspesa l'activitat quirúrgica programada de tarda i se segueix prioritzant la cirurgia no demorable i urgent.

Seguidament, a Catalunya els crítics segueixen disparats i ja freguen el llindar de 700, una dada preocupant ja que no es produïa des de finals d'abril. En canvi, va millorar el risc de rebrot.

Finalment, un total de 112 residències de gent gran, que suposen el 10,7% de les 1.044 que hi ha a Catalunya, estan en una situació greu de coronavirus, 25 menys que fa una setmana, amb persones infectades i classificades amb el color vermell, segons dades facilitades a EFE pel Departament de Salut. Uns altres 142 geriàtrics (13,6% del total), 23 més que la setmana passada, tenen persones contagiades i estan en situació taronja, tot i que són brots controlats. La gran majoria -790 residències (75,7%)- estan en situació verda i lliures del virus, segons la mateixa font. A la Regió Sanitària de Girona hi ha dues residències en situació vermella, tres menys que la setmana passada, divuit de taronges i noranta-tres de verdes.