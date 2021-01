Jutgen un home per violar una noia als lavabos d'una discoteca de Sils

L'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest dimecres un acusat que s'enfronta a 10 anys i mig de presó per violar una noia als lavabos de la discoteca Millennium de Sils (Selva) la matinada del 7 de juliol del 2019. Segons les acusacions, víctima i agressor es van conèixer aquella mateixa nit i ell la va acompanyar al lavabo. Un cop allà, i mentre la noia estava netejant la tassa del vàter, el processat la va atacar per l'esquena "sense que existís cap tipus de consentiment". La va continuar agredint, apunten les acusacions, "malgrat les reiterades peticions per tal que parés durant les quals li va manifestar que li feia molt mal, fins al punt de començar a sagnar". L'acusat afirma que van mantenir relacions sexuals consentides.