Polèmica pels responsables gironins del transport sanitari que s'han vacunat

El sindicat Comissions Obreres va lamentar ahir a través de Twitter «una altra irregularitat» en l'administració de la vacuna contra el coronavirus a càrrecs del Transport Sanitari de Catalunya - empresa subcontractada pel Servei d'Emergències de Catalunya (SEM)-, que no tenen contacte directe amb el coronavirus.

Segons fonts del sindicat consultades per aquest diari, es tractaria de responsables comarcals de la Regió Sanitària de Girona que han rebut la primera dosi de la vacuna tenint en compte que no tenen contacte amb pacients amb coronavirus i que, per tant, «no estan a primera línia com els tècnics d'ambulàncies». Per exemple, a l'hospital de Figueres «només s'han vacunat vint tècnics i encara en falten quaranta més perquè no han arribat suficients dosis. En canvi, responsables de zona de la regió sí que s'han vacunat», van lamentar.

Un d'aquests càrrecs és el responsable del Gironès -i també regidor a l'ajuntament de La Jonquera-, Jordi Picornell, qui va admetre a aquest diari que també està exposat a riscos ja que té «contacte directe» amb tots els tècnics d'ambulàncies i també «ens movem arreu del territori i dels hospitals». Picornell va explicar que va rebre un formulari, com la resta de treballadors de l'empresa, que havia d'omplir si es volia vacunar de forma voluntària. «Ningú em va avisar de si hi havia prioritats, vaig omplir el formulari i quan va ser el torn dels treballadors del transport sanitari ens vam vacunar, en aquest cas, a l'hospital de Figueres», va explicar. La polèmica d'aquestes vacunacions arriba després que la coordinadora de la CGT d'ambulàncies hagi denunciat davant la Fiscalia la vacunació de directius de diverses empreses de transport sanitari. Paral·lelament, el SEM està investigant aquestes possibles irregularitats.