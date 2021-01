Els rastrejadors de Ferrovial denuncien que Salut no els vol subrogar el contracte

Els treballadors de Ferrovial encarregats del rastreig de casos de covid-19 van denunciar ahir que el Departament de Salut es nega a subrogar-los després de rescindir el contracte amb Ferroser, filial de l'empresa. Els rastrejadors van començar ahir una vaga, convocada per la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), per reclamar que no se'ls acomiadi i que puguin continuar fent la feina de rastrejadors un cop passi a dependre de l'Agència de Salut Pública. «Ens sentim molt insultats», va dir la treballadora Carolina Soto. A més, els treballadors han denunciat que el Departament de Treball ha fixat uns serveis mínims del 90% per «boicotejar» la protesta. Per la seva banda, la intersindical ja va avançar que ho portarà als tribunals.

En declaracions als mitjans, Soto va demanar que se'ls permeti continuar fent la feina de rastreig i que Salut els subrogui i es va queixar que el Departament s'escudi en el fet que ja ha obert borses de treball i els hagi posat a la seva disposició. La treballadora va remarcar que aquestes borses estan obertes des de l'octubre, que ja s'hi ha inscrit molta gent externa i que de moment «només són per a 150 persones i en torns rotatoris». «És una borsa de treball fantasma, un insult, una presa de pèl», va lamentar.

D'altra banda, Soto va defensar que els 850 rastrejadors actualment contractats per la filial de Ferrovial «tenen una experiència única» després d'haver estat treballant tota la pandèmia. «Es malgasta l'experiència en plena tercera onada i es perjudica la salut pública», va avisar.

Salut diu que els contractarà

Per la seva part, el Departament de Salut preveu contractar una part important dels actuals treballadors de Ferrovial que fan el rastreig de casos de covid-19. El contracte de la Generalitat amb aquesta empresa acaba aquesta mateixa setmana, el 31 de gener, i els seus treballadors volen que se'ls subrogui i puguin seguir treballant per l'Agència de Salut Pública de Catalunya.

Davant de la vaga dels rastrejadors, Salut diu que no se'ls pot subrogar directament, perquè el servei no serà exactament el mateix, però ha obert una borsa de treball on s'han inscrit la majoria d'actuals treballadors.

Segons han explicat fonts de Salut, la subrogació del polèmic contracte, que ha estat en vigor des del juny passat i inicialment tenia un cost previst de 17 milions d'euros, no es podia fer perquè el nou sistema de rastreig, tot i tenir aspectes comuns amb l'actual, tindrà molts més serveis: seguiment individualitzat, programació de proves o contacte amb serveis socials, entre d'altres. L'aplicatiu, a més, també serà nou.