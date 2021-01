Salut dona per tancat el brot a la residència de Vilafant, que torna a ser verda i rep les primeres vacunes

Salut dona per tancat el brot a la residència de Vilafant, que torna a ser verda i rep les primeres vacunes EP

Salut dona per tancat el brot a la residència Les Forques de Vilafant, que torna a ser qualificada com a verda. Aquest dimecres els equips de vacunació s'han desplaçat al centre per administrar la primera dosi de la vacuna contra la covid-19 a usuaris i treballadors.

El centre va començar el procés de desaïllament la setmana passada i s'han anat fent testos serològics als usuaris per determinar el seu estat immunològic. Els últims, aquest dilluns, a set usuaris contagiats.

El brot es va detectar a principis de gener amb un primer cas en un dels cribratges als treballadors. Des que va començar, ha provocat 16 morts i 93 contagis, 61 dels quals en residents del centre. També s'han infectat 32 professionals.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus