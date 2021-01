Un brot a l'hospital sociosanitari de Lloret de Mar contagia nou persones

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva va informar ahir que han donat positiu en la prova diagnòstica PCR nou dels setanta pacients que hi ha a l'hospital sociosanitari de Lloret de Mar i la residència asil Nicolàs Font. Les persones afectades es concentren a la tercera planta del centre, tres han presentat simptomatologia lleu i la resta són asimptomàtiques.

Aquest diumenge un dels usuaris de la tercera planta de l'hospital sociosanitari de Lloret va presentar símptomes compatibles amb el coronavirus i un professional del centre va sortir positiu el mateix dia. Per aquest motiu, dilluns es va practicar el test PCR als quinze pacients que hi ha a la planta, dels quals nou han estat positius.

Un cop obtinguts aquests resultats, des de la direcció del sociosanitari es va procedir a cribrar tots els pacients i residents per detectar si hi podia haver més casos. Així, aquest dimarts es van realitzar un total de 55 proves PCR més, de les quals totes han estat negatives. I ahir es van fer les proves a tots els professionals, que en són 75. S'ha informat degudament les famílies de la situació i s'han suspès temporalment les visites al centre.

Brot de Vilafant, tancat

D'altra banda, Salut va informar ahir que el brot a la residència Les Forques de Vilafant ja s'ha donat per tancat i torna a ser qualificada de verda. A més, com a bona notícia, ahir ja s'hi van desplaçar els equips de vacunació per administrar la primera dosi contra la covid-19 als usuaris i treballadors. El balanç del brot, que va començar a principis del mes de gener, ha estat de 61 dels 67 residents positius, setze morts i 32 professionals contagiats. El centre va començar el procés de desaïllament la setmana passada i s'han fet testos ELISA.