Catalunya gasta aquesta setmana les reserves de vacunes i espera més dosis

El creixement de la transmissibilitat de la variant britànica -que serà predominant a Catalunya d'aquí cinc o sis setmanes- i els retards en les vacunes són els dos obstacles principals a la carrera cap a la immunitat. A més dels problemes de producció anunciats per Pfizer, Catalunya tampoc ha rebut aquesta setmana les 8.500 dosis compromeses de Moderna, sinó que arribaran la següent.

Així, el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, va lamentar ahir que Catalunya esgotarà les existències estratègiques de la vacuna contra el coronavirus avui a l'espera que arribin més dosis per seguir amb el pla de vacunació: «Avui les neveres ja es buidaran». Salut posarà les 30.000 dosis que li queden a partir d'avui fins dilluns. «Moderna s'endarrereix, Pfizer envia menys vacunes i d'AstraZeneca no en sabem res», va criticar ahir en roda de premsa.

Argimon va subratllar que la setmana que ve un total de 10.000 persones que van rebre la primera dosi de la vacuna fa 21 dies no podran rebre la segona a causa de la manca d'existències, encara que va matisar que l'última injecció es pot administrar fins a 42 dies després i no suposarà un problema. Aquesta segona dosi es posarà, doncs, al cap de 28 dies.

Catalunya ha rebut fins aquest dimecres 217.000 vacunes, de les quals 200.704 estan administrades i les altres 17.000 es posaran entre ahir i avui. El 29% de les dosis s'han administrat a usuaris de residències i el 71% a professionals sanitaris i treballadors de centres residencials.

Les dosis de Moderna, parades

Respecte a les 8.500 dosis de la vacuna de Moderna que estaven previstes per a aquesta setmana, Argimon va retreure el «retard i incompliment» de la companyia que no ha enviat les injeccions previstes i que arribaran dilluns que ve. Aquests retards, va alertar l'epidemiòleg, «afegeixen molta incertesa al pla de vacunació». «Estem en una situació en què planificar és molt difícil», va reconèixer.

Per això de moment Catalunya no es planteja canviar el pla de vacunació i començar a vacunar ja els majors de 80 anys, una mesura inclosa ja en l'actualització de l'estratègia de vacunació d'àmbit nacional, ja que aquest grup és més vulnerable a la variant britànica. «Hi ha 400.000 persones majors de 80 anys a Catalunya. Necessitem, doncs, 800.000 dosis. Fins que no sapiguem quantes dosis ens arribaran, fer canvis en el pla té poc sentit, perquè no hi ha vacunes», va explicar Argimon.

Nou sistema hospitalari

D'altra banda, el departament de Salut va explicar ahir que ha dividit el sistema hospitalari en cinc grans clústers territorials per coordinar decisions i fluxos de pacients. L'objectiu és una atenció equitativa al ciutadà i també que la pressió assistencial estigui compartida.

D'aquesta forma, si un hospital té una situació complicada per la covid-19, pot derivar certes intervencions urgents a altres centres del seu clúster que no estiguin tan sobrecarregats. Aquest cap de setmana es van poder recol·locar seixanta pacients a altres hospitals gràcies a aquest nou sistema de coordinació.

Els cinc àmbits són Nord-Lleida (Vall d'Hebron com a coordinador), Barcelona Dreta Litoral i Anoia (Hospital de Sant Pau), Nord-Girona (Can Ruti), C-17 (amb el Clínic com a coordinador) i Sud-Tarragona (Bellvitge).

Des de fa un parell de setmanes que els hospitals catalans estan reduint activitat assistencial no urgent. El director del Servei Català de Salut, Adrià Comella, va destacar que encara es produiran més canvis rellevants en el sistema sanitari per donar resposta a la fase actual de la pandèmia de la covid-19.

En concret, va subratllar que «es reorganitzaran els centres sanitaris i es desprogramaran activitats menys greus i fàcilment ajornables», per abordar la situació d'ocupació als centres sanitaris en aquesta tercera onada de contagis de coronavirus.