El primer dia d'ambient primaveral deixa 20,5ºC a Espolla i 18ºC a Girona

Els abrics i les bufandes es poden quedar uns dies guardats a casa perquè fins almenys divendres està previst que les temperatures siguin altes durant el dia. El sol lluirà de valent i ahir van viure el primer dia d'ambient primaveral. L'aire càlid ahir es va fer notar sobretot a partir de mig matí i al migdia els termòmetres es van oblidar per unes hores que era hivern. Van marcar 20,5 graus a Espolla i en punts de l'interior i la costa, els registres van oscil·lar entre els 16 i 18 graus.

Una situació que al Pirineu també es va notar. En punts com a Ulldeter, per exemple, la màxima ahir va ser positiva, de 2,2 graus. O a la Vall de Núria, el termòmetre, fins a dos quarts de tres de la tarda, ja s'havia enfilat fins a 7,9 graus.Es tracta d'uns valors inusuals per l'època de l'any. I és que som a finals de gener i les temperatures semblen de mes de març o abril.

De fet, si es comparen les màximes d'ahir amb les de dimarts es pot veure el salt que fan els valors: pugen entre tres i quatre graus de mitjana a les estacions meteorològiques del Meteocat. A Girona, per exemple, ahir es va arribar a 18 graus, mentre que el dia anterior la màxima havia estat de 12,8. Un clar contrast en només 24 hores de diferència.

Un exemple més extrem el veiem a Espolla, aquí el termòmetre dimarts va marcar 12,4 graus de màxima i ahir, 20,5, una zona on la tramuntana a més va fer acte de presència igual que el vent de ponent que s'espera que els pròxims dies també escalfi més l'ambient.

També és destacable la diferència de temperatura entre el dia i la nit. Les mínimes ahir encara van ser molt baixes en punts de la província.

Per exemple, a Vilobí d'Onyar al matí tenien 1,2 graus negatius i en canvi, van tenir una màxima que es va enfilar fins gairebé els 26 graus. Un contrast tèrmic molt destacable. El mateix va passar a Girona ciutat, on la mínima registrada va ser d'1,3 graus sota zero i, en canvi, la màxima va aconseguir escalar fins als 17,3 graus positius.

La bonança d'ahir va fer veure algunes imatges que feia dies que no es veien, gent sense abric o jaqueta al migdia i també gent passejant arran de costa aprofitant aquesta situació.

Dos dies més càlids

El Servei Meteorològic preveu que l'ascens de temperatures ?toqui sostre demà divendres i que els valors puguin ser entre els 19 i 20 graus en molts puntes de la ?demarcació, sobretot de les àrees de l'Empordà i l'interior. Els dos dies més càlids seran avui i divendres.

Aquesta situació meteorològica serà generalitzada a tot Catalunya i amb especial atenció a la zona de l'Ebre, on s'esperen els valors més elevats; mentre que de cara a dissabte les temperatures començaran a baixar i està previst que comenci a entrar un front que pot portar precipitacions en el cas de Girona, en punts de muntanya.