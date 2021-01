La Junta Electoral fa retirar una pancarta de l'ajuntament de Palamós

La Junta Electoral de la Zona de La Bisbal d'Empordà ha donat la raó a la denúncia presentada per Ciutadans (Cs) i ha obligat l'Ajuntament de Palamós a retirar la pancarta «partidista» que tenia penjada a la façana, segons ha informat el partit. «Era evident que ens tornarien a donar la raó, hem defensat sempre la neutralitat institucional i més en període electoral, perquè no es poden utilitzar les institucions públiques com a plafó d'anuncis del separatisme», ha indicat el cap de llista taronja per Girona, Jean Castel.

El candidat ha assegurat que el seu partit «seguirà defensant la neutralitat dels espais públics i denunciant qualsevol vulneració perquè som els garants de la llibertat i d'allò que és de tots a Catalunya».