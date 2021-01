L'aturen en un control COVID i descobreixen que estava buscat per abusos sexuals

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha detingut un home que tenia una ordre de detenció per presumptes abusos sexuals. També se l'ha denunciat per incompliments covid i se li han instruït diligències penals per conduir un vehicle amb el permís no vigent per pèrdua total de punts. Els agents el van aturar en un control rutinari sobre les mesures restrictives per la pandèmia.

Els fets es van produir diumenge cap a les dotze del migdia, quan la Policia Local va aturar un vehicle en un control covid i en va identificar el conductor. Els agents van consultar les bases de dades policials i la sorpresa va ser que tenia pendent una ordre de recerca, detenció i presentació per presumptes abusos sexuals. Davant d'això, va quedar detingut. També li van instruir diligencies penals per conduir un vehicle amb el permís sense punts.

Denunciat per temes covid

Es dona el cas que l'arrestat és un home de 37 anys i veí de Barcelona. En ser aturat va dir als policies que anava a comprar a Platja d'Aro, però incomplia el confinament municipal en ser de Barcelona. Per aquest motiu també va acabar denunciat. A més, l'arrestat també compta amb més antecedents policials relacionats, majoritàriament, amb delictes contra el patrimoni com robatoris i atracaments.