L'Idibgi inicia una recerca sobre les causes de la discapacitat en l'esclerosi múltiple

L'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) ha iniciat una investigació per saber què provoca la discapacitat física i cognitiva en l'esclerosi múltiple. La recerca vol posar el focus en la funció dels mitocondris, que són els encarregats de produir l'energia de les cèl·lules- i sobre com la seva disfunció acaba provocant neurodegeneració en les persones amb esclerosi múltiple.

L'estudi, liderat pel doctor Ramió i Torrentà, està dins del Projecte Biomarkers of mitochondrial dysfuction and their relation with neurodegeneration and disability.

Granés Fundació i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) promouen aquesta convocatòria de beques que es convocaran de forma bianual, per al foment de la recerca en l'àmbit de la discapacitat. Aquesta primera Beca, que s'ha formalitzat aquest mes de gener, té l'objectiu de donar suport en la recerca a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona – IDIBGI i que l'investigador Albert Miguela, grau en Ciències Biomèdiques (Berga, 1996), formi part del grup de recerca Neurodegeneració i Neuroinflamació, liderat pel Dr. Ramió i Torrentà, dins del Projecte esmentat.

Pel que fa al programa de beques, té com a finalitat la contractació de joves investigadors/es que s'incorporaran a grups de recerca de l'IDIBGI amb l'objectiu d'avançar en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o prevenir les malalties que la provoquen.

Les beques Granés Fundació estan dotades amb 30.000 euros anuals per a la contractació de cada investigador/a durant un període de quatre anys. Com que les beques tenen caràcter bianual es compta invertir uns 300.000 € en els pròxims sis anys.

La posada en marxa de les Beques Granés Fundació permetrà que els grups de recerca vinculats a l'IDIBGI puguin seleccionar investigadors que hauran de desenvolupar la seva tesi doctoral en la recerca vinculada al camp de la discapacitat, i/o els factors que l'originen.

Segons explica l'Institut, les diverses àrees d'investigació a l'IDIBGI tenen en comú la prevenció i tractament d'una sèrie de patologies que poden causar discapacitat. Aquest enfocament i objectiu compartit entre Granés Fundació i l'IDIBGI es materialitza amb aquestes beques, que permetran «aprofundir la recerca en l'àmbit de la discapacitat i obrir noves línies d'investigació als grups de recerca de l'institut».

La Granés Fundació es va crear el 2017 i té l'objectiu d'assistir a les persones amb discapacitat intel·lectual física i també a prestar ajuda a joves que vulguin especiar-se a través de màsters o d'estudis d'investigació.