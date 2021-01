Naturalistes de Girona denuncia la mort de 12 cigonyes electrocutades a Girona durant la tardor del 2020

L'associació Naturalistes de Girona denuncia que a la ciutat han mort 12 cigonyes electrocutades durant la tardor del 2020. L'entitat qualifica l'any de "nefast" i fa un crida perquè les companyies de transport i de distribució d'energia elèctrica "prenguin consciència" de la problemàtica i adaptin les línies per evitar aquestes situacions. Els ecologistes recorden que les cigonyes són grans ocells migradors i que quan fan aquests llargs desplaçaments formen estols que poden arribar a tenir centenars d'exemplars. Catalunya es troba en una de les principals rutes migratòries i, per això, entre l'abril i sobretot l'agost i el setembre, hi passen milers d'exemplars.

Molts d'ells s'aturen per menjar i reposar en punts elevats, entre els quals hi ha les torres de línies elèctriques.

Els ecologistes afirmen que el disseny de les torres no s'ha fet tenint en compte aquesta situació i diuen que això provoca que molts exemplars morin electrocutats. En el pas post-nupcial d'aquest setembre, dos grans estols es van aturar a Giron: un a la zona de l'estadi del Geieg i l'altre al puig de Montilivi.

En el primer, asseguren que hi van morir cinc cigonyes i en el segon, set (una d'elles anellada a Alemanya). Això representa, afirmen, una mortalitat "fora de mida" i totalment "evitable" si es fan les modificacions pertinents. Per exemple, aïllant els cables prop de les torres o utilitzant dissenys de torres que impedeixen l'electrocució.

Naturalistes asseguren que les morts s'han notificat al cos d'Agents Rurals i que, un cop se n'hagin analitzat les restes, n'informarà a la companyia. "Llavors aquesta haurà d'emprendre les accions que consideri més oportunes per evitar altres accidents", asseguren. I alerten: "Si després es repetissin altres electrocucions en els mateixos llocs, es podrien emprendre accions legals contra la companyia".