Olot oferirà una nova línia d'ajuts amb una partida de 50.000 euros per als negocis afectats per la covid-19

L'Ajuntament d'Olot ha previst una partida de 50.000 euros per a una nova línia d'ajuts econòmics per donar suport als negocis afectats per les restriccions de la covid-19. Es tracta de la tercera convocatòria que posa en marxa el consistori i suposarà ajudes de 1.000 euros dirigides al sector turístic i als marxants de la ciutat. Fins ara, l'Ajuntament ha destinat més de 2 milions d'euros (MEUR) en accions socials i de recuperació directa per la pandèmia, 425.000 en ajuts directes. En relació al sector turístic, s'hi podran acollir els titulars d'activitats turístiques com allotjaments, establiments d'allotjament juvenil o serveis d'interès turístic i explotadors d'habitatges d'ús turístic.

En el cas dels marxants, l'ajut va dirigit exclusivament als titulars de parades de roba del mercat no sedentari que es fa els dilluns i que tinguin domicili a Olot.

El consistori està acabant d'enllestir les bases de la nova convocatòria, que està previst que es posi en marxa a mitjans de març. Com en les anteriors subvencions directes, aquests nous ajuts són compatibles amb qualsevol altra convocatòria, es podran sol—licitar a través de la pàgina web de l'Ajuntament i es gestionaran a través de l'Oficina per a la Reactivació Econòmica de la Garrotxa.

A més, les ajudes no tindran concurrència competitiva. És a dir, no s'atendran les sol—licituds per ordre d'arribada sinó que es resoldran segons si es compleixen els requisits indicats a les bases. Els veïns que vulguin sol·licitar-les podran presentar la seva sol·licitud durant tots els 7 dies del termini previst.

D'altra banda, aquest dijous la Fundació d'Estudis Superiors (FES) d'Olot ha fet balanç de les actuacions del 2020. En concret, s'hi ha fet més de 25 sessions per a emprenedors, 36 formacions en TIC i una quinzena de seminaris i cursos per a professionals amb gairebé 2.000 matriculats.