Salut confirma la presència de la soca britànica a la Garrotxa

La nova soca britànica del coronavirus ja ha arribat a la Regió Sanitària de Girona. Fonts de Salut han confirmat avui a aquest diari que s'ha detectat presència de la variant de la COVID-19 a la Garrotxa els darrers dies, segons van avançar ahir alguns mitjans garrotxins. Malgrat tot, no s'ha pogut determinar el nombre de casos ja que per saber el tipus de soca s'ha de fer una seqüenciació específica, de manera que no es fa de forma rutinària. «Ara mateix s'ha detectat la presència a la comarca però no se sap quants casos hi ha perquè no es veu amb una PCR o un test d'antígens», confirma Salut a aquest diari.



Ahir, la diputada olotina de Medi Ambient de la Diputació de Girona, Anna Barnadas, ja va avisar a través de Twitter que hi havia presència d'aquesta variant i va demanar que «s'extremin les precaucions» com a resposta a una piulada d'un usuari olotí que alertava de l'augment de contagis de coronavirus.





Tenim la soca Britànica a Olot. Cal extremar les precaucions, oblidar-nos de les mascaretes cuquis i fer servir les de farmàcia. Netejar les mans molt més sovint i distancia i la mínima interacció social. Venen setmanes complicades. — Anna Barnadas ?? (@abarnadas) January 27, 2021

"tothom ha de fer un "stop" i parar. Que la gent faci el favor de no relacionar-se més del necessari. Hem de deixar de fer activitats amb altres bombolles, si us plau. A l'àmbit sanitari, ens estem començant a desbordar".

Augment d'indicadors de contagi

Finalment,ú ha afirmat aquest migdia a Ràdio Olot que "No tenim confirmació, però la soca britànica podria ser la causa de l'augment. La sospita podria ser aquesta. A les escoles hi ha hagut algun canvi de tendència que ha fet que hi hagi més infeccions". A més, ha enviat un missatge a la ciutadania i ha dit queDe fet, els indicadors de contagi a la comarca els darrers dies són molt elevats, així com la incidència de casos. El Departament de Salut ja fa dies que mostra preocupació per aquest creixement. Ahir, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va dir que la Garrotxa hi ha «molta pressió» i va demanar a la ciutadania que extremi les mesures.D'altra banda, Argimon també va confirmar ahir que la soca britànica podria ser la predominant «d'aquí a cinc o sis setmanes» a Catalunya. Això implicaria que a mitjans de març, aquesta variant suposaria «més del 50%» dels contagis. El primer contagi va arribar a principis de mes a partir d'una persona procedent del Regne Unit i, segons va explicar la consellera de Salut, Alba Vergés, el contagi ja és comunitari a tot Catalunya.