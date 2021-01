Urbanisme aprova definitivament el Pla Director Urbanístic de la Costa Brava per evitar la construcció d'uns 15.000 habitatges

La Comissió de Territori de Catalunya ha donat el vistiplau definitiu al Pla Director Urbanístic (PDU) de la Costa Brava, que evitarà la construcció de pràcticament 15.000 habitatges. Amb aquesta aprovació definitiva, el pla ja es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) per tal que entri en vigor a partir del dia següent. Aquest PDU proposa que hi hagi 86 àmbits amb un total de 916 hectàrees de superfície tornin a formar part de la xarxa d'espais oberts i, per tant, no s'hi pugui edificar. Ara, el Departament de Territori i Sostenibilitat ja està treballant amb el PDU del litoral català que regularà la construcció entre Malgrat de Mar (Maresme) i Alcanar (Montsià).

La Costa Brava ja compta amb un nou document que regula els espais edificables al litoral, amb l'objectiu de preservar el paisatge. Aquest dijous a la tarda la Comissió d'Urbanisme de Catalunya ha aprovat de forma definitiva el Pla Director Urbanístic de la Costa Brava. Amb l'aval definitiu d'Urbanisme, el Govern preveu publicar el PDU al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i que pugui entrar en vigor a partir del dia següent.

El PDU ha revisat 166 sectors que fins ara tenien sòl urbanitzable i 35 àmbits més de sòl urbà. Aquesta revisió ha afectat a 17 municipis gironins que no tenen el planejament adaptat al pla territorial parcial de les comarques gironines. Es tracta de Portbou, Colera, Llançà, el Port de la Selva, Cadaqués Roses, Sant Pere Pescador i l'Escala, Torroella de Montgrí, Pals, Begur, Mont-ras, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes.

Per altra banda, també s'ha millorat la integració paisatgística d'algunes parcel·les amb edificacions aïllades de 22 municipis del litoral gironí. Es tracta d'unes directrius que caldrà que totes les noves cases aïllades hauran de complir per tal de garantir que queden integrades amb la resta del territori.

El nou PDU proposa que 86 àmbits amb una superfície total de 916 hectàrees tornin a formar part de la xarxa d'espais oberts. Això impedeix l'edificació en aquests espais, fet que evita la construcció d'uns 11.000 habitatges. En el cas en què algun dels sòls ja tingui alguna edificació, s'ha establert que el planejament municipal els podrà regular segons correspongui.

Per altra banda, el pla també modifica alguns dels sòls urbanitzables. Per això des del Govern plantegen canviar 56 àmbits de 559 hectàrees on s'hi podrien haver construït 6.830 habitatges. Ara, amb la modificació inclosa en el PDU, s'impedeix la construcció de 4.000 habitatges, deixant les 559 ha amb un marge de construcció de 2.830 habitatges.

Per altra banda, el PDU manté que hi ha 61 àmbits que sumen 436 hectàrees lliures per construir. Segons el Departament de Territori i Sostenibilitat, aquestes parcel·les no impedeixen la sostenibilitat ni posen en risc el paisatge i per tant tindran capacitat per edificar un màxim de 6.000 habitatges. Tot i així imposa diverses directrius d'integració paisatgística.



Revisió de sòls a la resta del litoral

Amb l'aprovació definitiva del PDU de la Costa Brava, el Departament de Territori i Sostenibilitat ja ha començat a redactar el nou PDU per a la resta del litoral català que anirà entre Malgrat de Mar (Maresme) i Alcanar (Montsià), tret de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Aquest nou PDU tindrà la mateixa filosofia que el document que s'ha aprovat a la Costa Brava. En aquest sentit, es revisaran els sòls on encara es pot urbanitzar per tal de veure si és possible construir-hi o desclassifiquen les parcel·les o en modifiquen alguns criteris. En total es revisaran 307 àmbits de sòl urbà i urbanitzable amb 4.200 hectàrees i un potencial d'uns 100.000 habiattges.