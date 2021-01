El CAP d'Olot posa en marxa sis mòduls exteriors per tractar pacients amb patologia respiratòria i símptomes de covid-19

El CAP Garrotxa d'Olot ha posat en marxa aquesta setmana sis mòduls, situats a l'exterior de l'edifici principal, per donar suport a l'activitat assistencial del Centre d'Atenció Primària. La direcció del centre ha reorganitzat els circuits d'accés, de manera que en aquests espais nous hi concentraran tota l'activitat relacionada amb patologies respiratòries i covid-19 (com ara proves PCR, test d'antígens, identificació de contactes o exploracions). L'objectiu és separar aquesta activitat de la resta d'atencions, que es continuen fent a l'edifici del CAP. Segons informa l'ICS en un comunicat, d'aquesta manera també augmenta la seguretat tant dels pacients que visiten el centre com pels professionals que hi treballen.

L'activitat als nous mòduls tindrà el mateix horari que el CAP (de 8 del matí a vuit del vespre els dies laborables) i compta amb un equip de dos professionals de medicina i dos d'infermeria, un gestor covid, un administratiu i un auxiliar d'infermeria.

Els mòduls es troben a la part posterior del CAP Garrotxa, en una zona d'aparcament, i la seva funció és exclusivament prestar atenció a usuaris amb problemes respiratoris i símptomes de la covid-19. Quan aquesta necessitat hagi disminuït, aquests nous espais podrien convertir-se en consultes del mateix CAP per acollir activitat assistencial convencional.

Les darreres setmanes el Departament de Salut ha facilitat la instal·lació de mòduls de suport com aquests en més d'un centenar de CAP de tota Catalunya.