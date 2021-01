El Govern proposa sancions per a tothom que «se salti l'ordre» en el pla de vacunes

El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes van enllestir ahir, en l si del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, «l'´Acord sobre l'aplicació de l'estratègia de vacunació contra la Covid-19 a Espanya» en el qual s'assenyala que s'aplicaran les mesures correctives necessàries per garantir l'adequat procés de vacunació.

En concret, s'extremarà el seguiment i control de l'aplicació de l'estratègia, evitant qualsevol desviació, detectant l'ús indegut de les vacunes i aplicant les mesures preventives i correctives que resultin necessàries per garantir que els processos de vacunació es porten a terme d'acord amb l'acordat en aquesta estratègia.

Així mateix, en el document, en el qual es recorda que és la Unió Europea la responsable de firmar els contractes amb les companyies farmacèutiques, es destaca que el compliment efectiu de l'estratègia de vacunació és una «obligació que incumbeix a tots», tant als poders públics com a la ciutadania. «No es tracta només d'una qüestió de responsabilitat, sinó també de solidaritat amb la població més vulnerable i amb els que experimenten una exposició més clara al virus. Seguir fidelment les indicacions de l'esmentada estratègia, que són les que ens han donat els experts partint de criteris científics i ètics, constitueix la millor garantia per aconseguir superar amb rapidesa i eficàcia la pandèmia i, per això, no són admissibles ni dreceres ni desviacions indegudes respecte del que entre tots hem acordat», remarca el text

Decisió contundent de València

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, va donar instruccions perquè les persones que es van vacunar indegudament amb la primera dosi de la vacuna contra la covid-19 no se'ls administri de moment la segona dosi.

Barceló vaenviar una instrucció a la Direcció General de Salut Pública perquè adopti les mesures necessàries i dicti les instruccions pertinents perquè no s'administri de moment aquesta dosi, segons un comunicat de Sanitat. Paral·lelament, va sol·licitatral Comitè de Bioètica de la Comunitat Valenciana un informe sobre la procedència o no de completar ara el procés de vacunació de les persones afectades.

La decisió definitiva es prendrà després de conèixer els plantejaments d'aquest comitè, encara que els seus informes no són vinculants, segons la Conselleria de Sanitat Valenciana.