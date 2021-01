Junts per Torroella i l'Estartit no avalen una nova pròrroga del conveni amb l'EMD

L'Assemblea Local de Junts per Torroella de Montgrí i l'Estartit ha anunciat que no avala una tercera pròrroga del conveni del consistori amb l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l'Estartit, tal com ja va posar de manifest amb els vots en contra de la regidora Sandra Bartomeus i del vocal de l'EMD, Ramon Planas, en la reunió bilateral del passat mes de desembre. Tot i això, «per sorpresa» de Junts, el vocal de l'EMD ha «canviat el seu vot» en la Junta de Veïns de l'Estartit d'aquest mes on, segons afirmen, va votar a favor de la tercera pròrroga del pacte. Una actuació que, segons Junts, «no representa la voluntat majoritària expressada pels militants i simpatitzants de Junts al municipi».

L'agrupació local defensa que ara és moment de renovar i avançar amb l'acord i especifiquen que van votar a favor de la primera pròrroga com un «marge de confiança» i de la segona a causa de l'arribada de la covid-19 i el temporal Glòria. Segons afirmen, el conveni ha quedat «encallat» per la «falta d'interès» d'UPM, ERC i el mateix Planas, a qui demanen que «expliqui molt bé» als electors de Junts el seu «canvi» en la votació, per la qual va «prescindir de l'opinió del grup pel qual es va presentar».