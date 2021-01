El temps primaveral porta els primers banyistes a les platges

Les previsions es van complir i ahir va tornar a ser un dia de temperatures altes a la província. Un miratge d'un dia de primavera que aquest dissabte ja serà història. Avui però encara serà un dia dels més càlids, segons apunten les previsions. Ahir Castell d'Aro va detectar el registre més elevat de les comarques de Girona amb 19 graus -a dos quarts de tres de la tarda.

L'aire càlid però es va instal·lar arreu del territori gironí i les màximes van escalar entre un i dos graus més que dimecres, quan Espolla va marcar el rècord del dia amb 20,5 graus. Ahir en canvi les temperatures més elevades es van concentrar a les zones de l'interior amb registres d'entre els 17 i els 19.

Girona ciutat també va ser un dels indrets on el mercuri va escalar més, amb gairebé 19 graus. Aquest ambient més propi de la primavera que de l'hivern també va deixar imatges menys usuals. Alguns ciutadans es van atrevir a posar-se amb màniga curta, d'altres anaven sense jaqueta. Però en punts de la Costa Brava es van poder veure alguns valents i valentes que van decidir parar el sol amb poca roba i fins i tot, entrar a l'aigua i banyar-se. Hi ha gent que ho fa tot l'any però ahir, en llocs com Lloret de Mar, n'hi havia més del que és normal al migdia. En altres punts del litoral gironí també hi havia gent passejant o parant el sol.

Mínimes força elevades

Això va ser durant el dia però la nit i matinada també van ser molt més càlides que en dies anteriors. Només es van registrar temperatures més baixes en alguns punts del Pirineu mentre que a la resta de la província, tot van ser valors més alts. Destaquen, per exemple, els 5,9 graus d'Espolla de mínima o els 4,7 de Cassà de la Selva. Segons el Servei Meteorològic en molts punts de Catalunya ahir es va viure una pujada de les mínimes. En alguns casos, l'increment de la temperatura va ser de fins a sis graus. A Girona per exemple la mínima es va quedar més curta amb 1,6 graus positius, quan el dia abans havia estat d'1,3 graus sota zero. La mínima més destacada de Catalunya, segons informava ahir el Meteocat, van ser els 17 graus de l'Aldea.

Això per tant fa que almenys fins avui, els guants, l'abric i la bufanda segueixin amagats a dins dels armaris tot i ser a finals de gener i quan encaraqueda un mes de febrer per endavant. Un hivern que ja ha estat marcat per la neu en punts menys habituals després del pas de la borrasca Filomena i que encara pot mostrar sorpreses a les comarques gironines.

Pluges febles i núvols dissabte

El present més immediat és el que ja tenen clar els meteoròlegs, el Meteocat preveu que la situació meteorològica de primavera en ple hivern començarà a presentar canvis a partir de demà dissabte. Està previst que hi hagi un dia ennuvolat a bona part de la província. Però també poden produir-se algunes precipitacions febles sobretot en punts del Baix Empordà i la Selva.