Argimon aposta per allargar el «gruix» de mesures

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va apostar per allargar «el gruix de les mesures» restrictives més enllà del 7 de febrer. En concret, es va mostrar partidari de mantenir el toc de queda nocturn, el confinament municipal i les restriccions al comerç i la restauració. «Podem fer alguna obertura, ho estem pensant, però mantenint el gruix», va dir a TV3. Va insistir, però, que aquesta era la seva opinió i que no hi ha una decisió presa. A més, va afirmar que si la variant britànica comporta un alt increment de casos, s'hauran de prendre «mesures més dràstiques». D'altra banda, va avalar l'ús de mascaretes de tela sempre que estiguin «homologades», i no va descartar que això pugui canviar en el futur.

Argimon va explicar que l'evolució de les dades epidemiològiques anirà guiant si es relaxen o no les mesures en el futur i va confiar que la campanya electoral no interfereixi en la presa de decisions. Entre les actuals, va augurar que també es mantindrà la formació telemàtica en l'educació post-obligatòria. El secretari va valorar que es manté la tendència a la baixa de contagis però va apuntar que es baixa «a un ritme lent».