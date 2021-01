L'Agència Europea del Medicament autoritza la vacuna d'AstraZeneca

Llum verda a la vacuna d'AstraZeneca i Oxford, l'antigen que podria canviar el rumb de la campanya de vacunació contra la covid-19. Després de gairebé quatre mesos de monitoratge i revisió dels assajos clínics, l'Agència Europea del Medicament (EMA) ha recomanat aprovar aquesta immunització. Es tracta de la tercera vacuna contra la Covid-19 que aconsegueix l'«ok» per al seu repartiment a Europa, després de l'autorització de les fórmules de Pfizer i Moderna entre desembre i gener. Diversos experts interpel·lats per aquest diari assenyalen tres avantatges i un inconvenient sobre la immunització acabada d'aprovar, la primera que podria tenir un abast global.

«Amb aquesta tercera opinió positiva expandim encara més l'arsenal de vacunes a la Unió Europea i als països de l'Espai Econòmic Europeu per combatre la pandèmia i protegir els ciutadans», ha explicat la directora executiva de l'EMA, Emer Cooke, que ha dit que, com en les ocasions anteriors, el comitè de medicaments humans (CHMP) ha realitzat una rigorosa avaluació de la qualitat, seguretat i eficàcia de la vacuna.

Segons ha explicat l'agència, els resultats combinats de quatre assajos clínics al Regne Unit, el Brasil i Sud-àfrica, que van implicar 24.000 persones, mostren que la vacuna és segura i eficaç contra la covid-19 en persones de més de 18 anys. La meitat de les persones que van participar en els assajos van rebre l'antídot, i l'altra meitat, una injecció de control.

El contracte

La Comissió Europea va publicar ahir el contracte que va tancar amb AstraZeneca l'agost de l'any passat per a la compra de fins a 400 milions de la seva vacuna després d'haver rebut el vistiplau de la companyia farmacèutica, però la versió n'oculta qüestions essencials com el preu pagat i el calendari trimestral d'entregues.

Brussel·les ha fet públic el document en una setmana carregada de tensió entre les dues parts després que AstraZeneca anunciés que no podrà entregar les dosis promeses als estats membres per al primer trimestre per problemes en una planta de producció.

Malgrat els guixots, l'esborrament digital no ha impedit finalment descobrir alguns elements del contracte publicat en pdf. Per exemple, segons ha pogut comprovar aquest diari, tot i que la quantitat avançada per la UE és de 336 milions, el cost total de l'acord puja a 870 milions d'euros, cosa que inclou despeses directes i indirectes.

El contracte de la Unió Europea amb AstraZeneca per a la seva vacuna covid-19 conté ordres vinculants, va dir divendres la cap de la Comissió de la UE, Ursula von der Leyen, que va exigir una explicació plausible de la farmacèutica pels retards en l'entrega.

Von der Leyen va dir a la ràdio Deutschlandfunk que la causa de retardar les entregues al contracte només era vàlida mentre no estigués clar si AstraZeneca podria desenvolupar una vacuna.

Va dir que el contracte contenia quantitats d'entrega molt clares per al desembre i els primers tres trimestres del 2021, i també va esmentar quatre llocs de producció, dos dels quals són a la Gran Bretanya. «Hi ha ordres vinculants i el contracte és molt clar», va dir.

D'altra banda, el Regne Unit ha anunciat que no publicarà dades sobre el subministrament de vacunes per raons de seguretat.

«El Govern no oculta res en absolut i tinc entès que això és per raons de seguretat», va dir la ministra de presons Lucy Frazer a la BBC divendres quan se li va preguntar per què el govern no estava publicant les dades.

Vuit milions de dosis

Davant aquest pols entre Europa i la farmacèutica, AstraZeneca ha ofert a la Unió Europea 8 milions de dosis més de la seva vacuna Covid-19 aquest trimestre, cosa que la UE ha considerat inadequat, perquè encara deixaria un gran dèficit del que s'esperava originalment, va dir a Reuters un funcionari de la UE.