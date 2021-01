La pandèmia fa caure un 33% l'arribada d'immigrants a Girona

El 2020 va ser un any marcat per la pandèmia i, per tant, la gran majoria d'estadístiques que agafin la totalitat, o part, dels seus mesos no es poden interpretar sense tenir en compte la covid-19. I una d'aquestes dades són els fluxos migratoris que, en el cas concret de les comarques gironines, van tenir un fort repunt a la baixa en els sis primers mesos de l'any segons que acaba de fer públic l'Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre l'1 de gener i el 30 de gener del 2020 van arribar a Girona 5.088 persones procedents de fora de l'estat mentre que en el mateix període de l'any anterior ho havien fet 7.596, un descens del 33%. Una tercera part menys d'arribades que, fins i tot sumades a l'excés de mortalitat provocat pel virus, no va impedir que la població total de la demarcació segueixi pujant. Segons l'INE, a 1 de juliol hi havia 769.672 gironins pels 767.294 que marcaven les dades de l'1 de gener del 2020.

La rellevància de la caiguda del volum de nous immigrants a Girona encara es veu més clar si, en lloc d'agafar la comparació amb els primers sis mesos del 2019, es compara les dades entre juliol i desembre d'aquell any amb les de gener a juny del 2020. És a dir dos semestres correlatius. Llavors, la baixada seria del 40%: de 8.339 a 5.008. Certament és més fiable la primera comparació, perquè es comparen dues èpoques de l'any iguals i perquè, darrerament, sempre estaven arribant més immigrants a la segona meitat de cada any. Per exemple, en el 2018 van arribar 6.453 persones en el primer semestre i 7.784 en el segon; en el 2019 van ser 7.596 en el primer i 8.339 en el segon. I en el 2020, els 5.008 dels sis primers mesos són, segurament, un bon precedent de la forta caiguda que també hi deu haver hagut en un segon semestre on la pandèmia lluny de remetre va rebrotar amb la segona onada de la passada tardor. Aquestes dades, l'Instituto Nacional de Estadística no les farà públiques fins d'aquí a uns mesos.

Les xifres de Girona són equiparables al que ha passat en el conjunt d'Espanya, perquè en el primer semestre del 2020 van arribar a l'estat 245.301 persones, que són un 30% de les que ho havien fet en el 2019. En aquest cas, l'INE també apunta el saldo migratori que és positiu en 113.856 persones perquè van marxar d'Espanya 131.445. Un saldo que compensa el saldo vegetatiu negatiu (94.057) després d'uns sis primers mesos de l'any amb un excés de mortalitat a l'estat a causa del coronavirus. En total, a 1 de juliol de 2020 hi havia 7.655.499 persones a Catalunya (3.151 més que l'1 de gener); i 47.351.567 en el conjunt d'Espanya (18.953 més).