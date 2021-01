S'estabilitzen els indicadors de contagi i els hospitalitzats

Malgrat que el nombre de casos de coronavirus no para de créixer tant a Girona com a Catalunya, sembla que els indicadors de contagi s'estan estabilitzant des de fa uns dies. Concretament a Girona, és cert que tant el risc de rebrot com la velocitat del virus estan registrant pujades i baixades mínimes, però des de fa gairebé una setmana que es manté en un valor que s'aproxima als 500 punts. La xifra encara és molt alta i preocupant i és per això que encara es registren entre 300 i 400 casos diaris, però es manté sense canvis bruscos.

El pic més alt del risc de rebrot d'aquest gener es va registrar a principis de mes, el 4, quan va arribar a 677 punts. Després va baixar i seguidament va tornar a pujar fins a arribar a 676, dotze dies més tard. A partir de mitjans de mes, l'indicador va anar baixant fins que s'ha acabat estabilitzant. Cal recordar que el pic de la segona onada va ser de més de 1.000 punts, dada que de moment no s'ha arribat a superar. D'altra banda, la taxa de reproducció del virus se situa en 0,96 i fa una setmana era d'1,01. Per tant, també ha baixat però es manté elevada. Caldrà veure quina evolució segueixen aquestes xifres, que són les que indiquen la situació de la pandèmia, i també quin serà l'efecte real de la soca britànica del coronavirus.

Una de les millors notícies és que, com a conseqüència d'aquesta estabilització, la xifra de gironins ingressats ha experimentat una forta davallada aquests darrers dies. Actualment n'hi ha 266, quan fa dos dies n'hi havia 287. D'altra banda, la xifra de crítics també ronda la cinquantena des de fa més d'una setmana. Hi ha hagut tres dies en aquest mateix període que s'ha arribat als 56 gironins a l'UCI, dada que representa el pic d'aquest mes de gener, però no s'ha arribat a superar el pic de la segona onada, que va ser de 59 i es va registrar el 16 de novembre.

De fet, el cap de l'UCI del Trueta i Santa Caterina, Josep Maria Sirvent, va emetre dijous un missatge de calma a través de Twitter, en el qual deia que s'està notant «certa estabilitat». Malgrat tot, les xifres continuen sent preocupants, i ell mateix demanava mesures més contundents per tal de controlar el contagi.

Mentrestant, Salut està destinant recursos a millorar l'activitat assistencial per fer front a la pandèmia. Una d'aquestes accions és la instal·lació de mòduls annexos als centres d'atenció primària per separar l'activitat relacionada amb la COVID-19 de tota la resta.

Aquesta setmana, el CAP Garrotxa d'Olot ha posat en marxa uns nous mòduls a l'exterior de l'edifici principal, per donar suport a l'activitat assistencial del Centre d'Atenció Primària. La direcció del centre ha reorganitzat els circuits d'accés, de manera que a les sis noves consultes dels mòduls exteriors s'hi fa tota l'activitat relacionada amb patologia respiratòria i COVID-19 -proves PCR, test d'antígens, identificació de contactes i exploracions, entre d'altres. D'aquesta manera, també s'incrementa la seguretat tant dels pacients que visiten el centre com pels professionals que hi treballen. I és que Olot és la ciutat de més de 20.000 habitants amb els indicadors de contagi més elevats.

Situació a Catalunya i Espanya

D'altra banda, les xifres a Catalunya també s'estabilitzen, tot i que el nombre de crítics segueix augmentant. La velocitat de propagació del virus es va mantenir ahir en 0,95, per sota d'1, i el risc de rebrot va baixar disset punts fins a 573. En el cas de Catalunya, a diferència de Girona, aquest indicador es va arribar a acostar més al pic de la segona onada a mitjans de mes, però al final es va quedar uns 200 punts per sota. Respecte a les xifres d'ahir, es van sumar 113 morts i més de 3.000 casos. En canvi els ingressats van baixar però els crítics van arribar a 718. Finalment, Espanya va sumar 38.118 casos i 513 morts, ja n'hi ha hagut més de 1.000 en dos dies.