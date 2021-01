El síndic de greuges no vol que els cossos de vigilants utilitzin pistoles elèctriques

El síndic de greuges no vol que els cossos de vigilants utilitzin pistoles elèctriques

Les comarques gironines compten amb 13 policies locals i tres cossos de vigilants municipals -també anomenats guàrdies municipals- que tenen pistoles elèctriques. Les anomenades popularment Taser són unes armes que han portat i porten encara polèmica però són molt defensades pels cossos policials i els seus efectius en els casos que se'n pot fer ús.

El síndic de greuges ahir va presentar l'informe Expansió, reglamentació i ús de les pistoles elèctriques entre les policies de Catalunya i va demanar a la Generalitat que el protocol d'ús de les pistoles elèctriques estableixi el nombre màxim de vegades que es poden prémer com a garantia de seguretat.

A les comarques gironines, segons l'informe, hi ha 13 policies locals i tres guàrdies municipals que tenen al seu poder aquestes pistoles. Però d'aquestes, explica n'hi ha que no l'utilitzen ja sigui per manca de protocol o alguna mancança tècnica. Els cossos policials que compten amb Taser són les següents: Blanes, Caldes de Malavella, Girona, Hostalric, Sils, Arbúcies, la Bisbal d'Empordà, Castell-Platja d'Aro, Palafrugell, Salt, Santa Cristina d'Aro, Vidreres i Breda.

També les guàrdies municipals de Vilobí d'Onyar, Sant Hilari i Maçanet de la Selva -aquest últim municipi està convertint el cos en policia local enguany, indica l'estudi. Sobre els cossos de vigilants, el síndic recomana que «deixin de fer» ús d'aquestes armes. De les comarques gironines també hi ha altres cossos interessats en adquirir-ne, segons revela l'informe de Rafael Ribó.

Potser n'incorporaran

Concretament, la Policia Local de Puigcerdà que ho està valorant i la de la Jonquera, diu el síndic, té pendent fer un debat sobre la necessitat o no d'aquesta arma. En canvi, la Policia Local de Banyoles no preveu comprar-ne perquè comparteix la comissaria amb els Mossos d'Esquadra.

D'aquestes policies locals, segons l'informe n'hi ha tres que no les utilitzen (Girona, Sils i Hostalric). D'una banda, la policia d'Hostalric que té dues pistoles, però està pendent de rebre les «dues càmeres unipersonals, fer la petició a la Direcció General d'Administració de la Seguretat i la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya i fer el curs corresponent a l'ISPC».

La Policia Municipal de Girona compta també, segons l'informe, amb dues pistoles elèctriques, però no les fan servir des de 2016 fins que «el seu protocol intern no s'adapti al protocol d'Ús aprovat pel Departament d'Interior».

Quant a Sils, el síndic assegura que la policia va decidir retirar el dispositiu del servei, el setembre de 2018, en espera dels cursos de formació i a causa de «la impossibilitat del sistema de treball de la policia local d'adaptar-se al nou protocol d'actuació».

Peticions del síndic

L'informe del síndic de greuges té com a objectiu actualitzar el que va realitzar l'any 2016. En aquell document s'exposava la manca de regulació d'aquestes armes i avançava alguns elements que calia tenir en compte amb vista a un debat parlamentari previ a la seva eventual autorització.

Ahir es va fer públic l'informe i, entre d'altres, Rafael Ribó destaca que les policies locals han de disposar del corresponent protocol normalitzat de treball. També insta a modificar el protocol d'ús pel que fa als supòsits en què no es poden fer servir i prohibir-ne la utilització en cas de manifestacions i concentracions i de menors de divuit anys. Un altre aspecte important per al síndic és que el Departament d'Interior ha de dur el control i el seguiment del nombre de dispositius en servei, entre altres recomanacions.