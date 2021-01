Veïns de la Garrotxa, en alerta per l'allau de robatoris en habitatges

La comarca de la Garrotxa segueix en alerta per nous robatoris en habitatges. El degoteig d'aquests fets delictius s'està notant des de principis d'any i en diverses poblacions. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Olot estan al cas i investigant els casos consumats i també les temptatives de robatori amb força que s'han produït.

Aquest dijous, per exemple, va haver-hi un robatori al carrer coll de Jou de Sant Joan les Fonts. Els veïns d'aquesta casa havien sortit durant la tarda a fer gestions i al vespre en arribar a casa es van trobar tota la casa remenada. Els van robar joies. En el seu cas, els lladres van entrar. Quan ja fosqueja i que és una franja horària que utilitzen molts dels lladres perquè en veure que no hi ha llum en una casa és llavors quan s'atreveixen a entrar i hi roben. En el cas de Sant Joan les Fonts, els lladres van accedir al domicili a través del jardí, i van forçar la porta corredora que dona al menjador.

Aquest és un exemple del degoteig de robatoris que hi ha darrerament en molts punts de la província. A la Garrotxa, per exemple, les últimes dues setmanes han estat objectes dels lladres de domicilis els municipis de Tortellà i Besalú, com va avançar Diari de Girona.

Aquesta setmana també hi ha hagut algunes temptatives en habitatges de Castellfollit de la Roca i d'altres punts de la comarca.

La situació ha posat en alerta els veïns d'aquests petits municipis que estan acostumats a viure tranquils i al mínim fet delictiu, els suposa un increment de la sensació d'inseguretat.

Els Mossos d'Esquadra de la Garrotxa estan al cas i també investiguen si hi ha connexions entre tots els casos que s'han produït darrerament. Són municipis que no són massa lluny entre sí i a més, els tipus de fets són similars: els lladres actuen entre la tarda i el vespre quan fosqueja, roben diners i joies, entre d'altres. Amb tot però, també cal tenir en compte que sovint molts lladres que actuen a la província de Girona són de fora, ja que venen a fer l'agost aquí i després fugen cap a altres punts de Catalunya.

A banda de la Garrotxa, el degoteig de robatoris a domicilis està essent una realitat en molts punts de la província. I és que després del confinament domiciliari de la primavera, els delinqüents han tornat a sortir i segueixen fent els robatoris com abans. No els preocupa massa que hi hagi un confinament municipal. Amb tot però, els controls policials que es fan han permès la detenció d'alguns d'aquests lladres domicilis que creien que no els enxamparien.