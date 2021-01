Catalunya ha intervingut 38 geriàtrics des del març

El Govern català ha decidit intervenir un total de 38 residències geriàtriques des de finals de març de 2020 fins aquesta setmana en considerar que no es complien les condicions necessàries per gestionar un brot de coronavirus i els corresponents aïllaments per les persones contagiades.

En la majoria d'aquests centres s'ha optat per canviar l'empresa o organització gestora per una altra, que ha estat designada directament pel Departament de Salut, que té la responsabilitat de les residències des que l'anterior president de la Generalitat, Quim Torra, va decidir que es deixessin de gestionar per part de la conselleria de Treball, Afers Socials i Família. Aquestes intervencions de residències reflecteixen clarament l'evolució de la pandèmia i l'impacte que han suposat en aquests centres residencials les seves tres onades.

Així, la primera intervenció i canvi de gestió es va produir el dia 25 de març de l'any passat a la Residència Ballús de Valls (Tarragona), i, des de llavors i fins a finals de maig, n'hi va haver en tretze centres de diverses localitats, inclosa Barcelona ciutat.

Des que ha començat l'any, Salut ha intervingut aquest mes de gener sis residències: Centre Evangèlic FIEIDE d'Assistència a la Tercera Edat, de Reus (Tarragona, Les Alzines (Tarragona), Els Josepets (Vilanova i la Geltrú, Barcelona), Sant Josep-Malpartit (Alpicat, Lleida), Germanes del Sagrat Cor de Jesús i Sants Àngels (Barcelona) i Font de l'Avi de Vallirana (Barcelona).