Comencen a reparar els danys que el Gloria va fer al Ridaura

Les obres de reparació del marge dret del riu Ridaura, que tenen per objectiu recuperar els danys ocasionats per les avingudes generades pels aiguats dels darrers mesos i del temporal Gloria d'ara fa un any, van començar dilluns passat amb la intenció de reparar i protegir la llera d'aquest riu de cara a futurs aiguats.

A causa del temporal, s'ha anat erosionant el talús del marge dret, en les ubicacions del camí municipal integrat a la Ruta del Balcà -que voreja el Golf Costa Brava-, i a l'altura del Viver Palahí. Els treballs, promoguts per l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, s'estan executant per l'empresa Àrids Vilanna SL. El termini d'execució de les obres és d'un mes i mig, i el pressupost ascendeix a 219.010 euros.

Les obres contemplen, d'acord amb els criteris de l'Agència Catalana de l'Aigua, la construcció d'un mur d'escullera per tal de protegir el marge dret del riu en aquestes dues ubicacions, que en la seva part superior incorpora un talús per tal de permetre la seva revegetació. Tanmateix, també es preveu la revegetació al peu del mur.

Durant el termini d'execució de les obres es veurà afectat el camí municipal que voreja el Golf Costa Brava, integrat a la Ruta del Balcà, donat que és necessari tallar-lo al trànsit per motius de seguretat. Mentre durin les obres, no hi podran circular ni vehicles ni vianants.

Amb l'inici d'aquestes obres es posa fil a l'agulla a un projecte gratament esperat al municipi, i que, segons afirma el consistori, reforçarà la seguretat del veïnat de Santa Cristina d'Aro, que a partir de la fi de les obres podrà passejar amb total confiança per la vora del seu emblemàtic riu, el Ridaura.