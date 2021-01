Esclanyà tindrà àrea d'emergència per portar residus fora del porta a porta

Els veïns d'Esclanyà van decidir per majoria que l'Ajuntament de Begur habiliti al poble una àrea d'emergència per portar-hi els residus. Dels 137 vots en la consulta popular impulsada pel consistori entre els residents d'Esclanyà, 107 s'hi van mostrar favorables mentre que 30 persones van votar en contra.

«Amb la constitució, el passat mes d'octubre, del Consell Municipal d'Esclanyà, i amb aquesta consulta popular, comencem a assentar les bases del que ha de ser la política municipal al llarg dels pròxims anys: una política on la nostra població tingui cada cop més poder de decisió real sobre els temes que els afecten i impliquen en el dia a dia», va explicar Manel Vallès, regidor de Participació Ciutadana de Begur.

El model de recollida de residus vigent a Begur i Esclanyà és el del porta a porta i, per tant, les àrees d'emergència com el que s'ha aprovat ara estan pensades per fer-ne un ús extraordinari o excepcional i el seu accés és restringit i controlat.