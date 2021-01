Espanya encapçala els contagis a Europa a la tercera onada de COVID

La tercera onada ha tornat a col·locar a Espanya al capdavant dels països amb més contagis per habitant a Europa, només amb Portugal per davant. No ha arribat a les xifres aconseguides pel Regne Unit i Irlanda a causa de la variant britànica, ni sembla que ho arribi a fer, però aquests dos països han reduït dràsticament la incidència del virus en les dues últimes setmanes gràcies a dures mesures de confinament i ja estan per sota del nostre país.

Espanya va ser el país amb major incidència d'Europa al principi de la segona onada, encara que després la van avançar molts altres. Ara està passant justament el contrari. Quan la tercera onada disminueix als països més afectats, Espanya se situa al capdamunt de la taula. Cap país dels més importants d'Europa ha patit un repunt tan exagerat de casos a la tornada del Nadal. Només en el que va de mes, el Ministeri de Sanitat ha comptabilitzat ja més de 800.000 contagis, dels quals es derivaran unes 10.000 morts. Una factura sens dubte molt alta per «salvar el Nadal».

La majoria d'experts creu que en alguna mesura, difícil de determinar, la nova variant britànica del coronavirus ha contribuït a aquesta explosió de casos a Espanya. Al Regne Unit i Irlanda, on hi havia més del 90% dels contagis en algunes zones, es van arribar a aconseguir incidències màximes de 1.165 casos per 100.000 habitants en 14 dies, en el cas de Gran Bretanya, i de 1.479 en el cas irlandès. A Portugal, amb una prevalença del 50%, està en 1.587 i encara no s'albira el pic de la corba.

A Espanya la prevalença supera en algunes zones el 20%, però la mitjana nacional, difícil de calcular per la falta d'estudis, se situaria entre el 5% i el 8%, segons Fernando Simón. La qüestió és que en poc menys d'un mes s'ha quintuplicat la incidència, fins als 1051 casos per 100.000 habitants registrats aquest dijous, segons les estadístiques europees.

En el vessant hospitalari sortim encara pitjor parats. No hi ha dades recopilades per cap organisme europeu, però un dels usuaris de referència en Twitter per seguir la pandèmia, la de Miguel Ángel Reinoso, col·loca a Espanya com el país europeu amb més ingressos a les UCI per 100.000 habitants, 9,48, fins i tot per davant de Portugal (7,51), que ja s'està plantejant traslladar pacients a l'estranger. Malgrat que les imatges que ens arriben de Gran Bretanya i Portugal semblin més impressionants que les de la Comunitat Valenciana o Madrid, en hospitalitzats per 100.000 habitants estem també per davant de Gran Bretanya. L'aparició de la soca britànica, més contagiosa i probablement més letal que les anteriors, ha canviat l'enfocament amb què la major part dels països afronten la pandèmia. Els primers damnificats estan aconseguint superar-la amb confinaments estrictes, no equiparables amb les mesures que la majoria d'autonomies estan prenent a Espanya. Al Regne Unit, per exemple, no es pot abandonar el domicili sense un «motiu raonable». Les escoles i l'hostaleria estan tancades, el teletreball és obligatori i s'han prohibit els viatges a l'estranger que no siguin imprescindibles Ja han baixat a 742 casos. Portugal va intentar superar l'onada amb l'escoles obertes, però el cap de setmana passat va llançar la tovallola i va fer el tancament total, incloent-hi el de les fronteres.

Què estan fent grans països com Alemanya i França davant la nova amenaça? França va ser dels països més perjudicats en la segona onada. Va aconseguir un pic de 1.009 casos l'11 de novembre, però amb un dur confinament va aconseguir baixar a uns 200. Manté l'hostaleria tancada des de fa tres mesos, però va reobrir l'escoles després del Nadal i va aixecar el toc de queda. Davant el repunt de casos i l'amenaça de la B117, l'ha tornat a instaurar a partir de les sis de la tarda, ha reforçat el control fronterer i es planteja seriosament tornar a un confinament estricte si això no funciona.

Alemanya encara està en la segona onada, va arribar el seu màxim (412 casos) el dia de Nit de Nadal i ara està en 239, quatre vegades menys que Espanya. Encara am dades altes, segueix amb el seu confinament estricte, que inclou tancament d'escoles i hostaleria des de ja fa gairebé tres mesos. A més també impedeixen volar a zones on circulen les noves soque?s (la sud-africana i la brasilera també), com ha recomanat la Comissió Europea. També Bèlgica, Països Baixos, Dinamarca i Finlàndia han adoptat restriccions frontereres.