Condemnen amb 480 euros les amenaces de mort fetes a un veí de l'Estartit

El Jutjat d'Instrucció 2 i el 3 de la Bisbal d'Empordà han imposat una condemna cadascun per diversos delictes d'entre els quals un de lleu d'amenaces continuades i de vexacions lleus a una acusada per amenaçar de mort la víctima, un veí de l'Estartit, a Torroella de Montgrí, amb qui va tenir una relació que va acabar fa dos anys. Des de llavors, la víctima relata haver patit diversos episodis d'amenaces i coaccions a través del mòbil i de les xarxes socials, i que fins i tot l'han arribat a perseguir amb el cotxe pel municipi. Les amenaces, diu, van començar quan van trencar la relació sentimental.

Les dues denúncies que van arribar als tribunals i que han acabat amb sentència van ser interposades el 2019. La víctima va relatar haver rebut missatges a través de les xarxes socials i del telèfon mòbil on li deien que li enviarien algú per matar-lo. A més, li van assegurar que si no marxava de l'Estartit i de Torroella de Montgrí li dispararien «una bala al cap». També va denunciar que la condemnada va difondre fotografies privades seves a un grup de l'aplicació de missatgeria WhatsApp. Les dues sentències consideren que s'ha pogut demostrar que els missatges i les amenaces es van enviar a través del telèfon mòbil de l'acusada, i per això li han imposat una pena de multa de 480 euros. La víctima, però, també va denunciar haver estat víctima d'una agressió al municipi juntament amb dues amigues seves l'agost de 2020 per part d'un conegut de la condemnada. A més, assegura que també li han escrit amenaces dirigides a les seves amigues si denunciava els fets. Aquestes denúncies, però, encara no han arribat als tribunals.

La víctima ha demanat diversos cops que se li concedeixi una ordre de protecció, una opció que el jutge d'Instrucció 2 de la Bisbal li ha denegat en considerar que aquest no pateix una situació objectiva de risc.

Intercanvi de papers

D'altra banda, la condemnada també ha denunciat diverses vegades la víctima per diversos delictes de violència en l'àmbit familiar, assetjament i coacció. De les tres denúncies, dues han estat arxivades, i la tercera està pendent que arribi a judici. El Jutjat Penal 6 de Girona té pendent de jutjar aquests fets que posaran al banc dels acusats a la víctima. S'havia de celebrar l'any passat, però la pandèmia el va endarrerir. Si no hi ha cap més suspensió, se celebrarà el març vinent.