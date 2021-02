La Generalitat pagarà 418 euros als hospitals privats i concertats per cada llit reservat per covid-19

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar dissabte les tarifes per a l'activitat extraordinària derivada de l'atenció prestada per a la lluita contra la covid-19 i el document també incorpora les xifres per a la reserva de llits per contingència. D'aquesta manera, la Generalitat ha fixat en 418 euros per dia la tarifa de llit reservat d'atenció hospitalària i especialitzada. Pel que fa al llit reservat d'atenció sociosanitària o salut mental, la suma que es pagarà serà la de 106,94 euros per dia. Ho rebran aquells centres que hagin rebut una «petició explícita» per part dels serveis matrius, de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut, o bé en funció dels plans de contingència elaborats en cada moment.

En aquest sentit, els centres als quals aniran destinats aquests diners són els concertats, integrats funcionalment i temporal al Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya, els establiments sanitaris privats i les mútues d'accidents de treball. Tot plegat en el marc de l'estratègia de ?resposta a l'epidèmia del coronavirus.

Pel que fa a la resta de tarifes, s'ha xifrat en 1.600 euros cada alta hospitalària per covid-19, sense estada a l'UCI, inferior o igual a 72 hores. Si és el mateix tipus d'estada, però que excedeixi aquest temps amb atenció hospitalària i especialitzada, es quantificarà amb 6.050 euros. Si es tracta d'una atenció sociosanitària i de salut mental, es rebaixarà fins als 5.150 euros. En el cas d'una alta d'estada mitjana sociosanitària per covid-19, inferior o igual a 72 hores es pagarà amb 4.200 euros. Si l'alta és superior a 72 hores, l'import serà de 3.000 euros.