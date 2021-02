La residència Montsacopa d'Olot comença a vacunar després d'un brot de covid

Salut va començar ahir la vacunació a la residència Montsacopa d'Olot, després d'haver-la hagut d'ajornar pel brot que ha afectat més de 100 persones. En total es van administrar 89 dosis del vaccí, 47 de les quals a usuaris que, o bé eren negatius, o bé ja han superat el virus, a més de 42 treballadors del centre.

Actualment el geriàtric ja es troba en fase de desaïllament, i per aquest motiu el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va procedir a la vacunació de la residència en una primera etapa. La resta de dosis s'aniran administrant als residents i professionals de manera progressiva en els pròxims dies.

La vacunació de residents i treballadors es va fer en dos espais separats. Els usuaris negatius i recuperats van ser els primers a vacunar-se i després va ser el torn dels professionals.

En aquest cas, als treballadors se'ls va vacunar contra la covid-19 en una zona exterior en la qual els avis no tenen contacte i que està correctament ventilada. Abans d'administrar el vaccí, Salut va fer proves PCR als residents que fins ara no s'havien contagiat i tots ells van tenir de nou un resultat negatiu. A més, també es van fer testos ELISA a 26 usuaris per determinar el seu estat immunològic i avançar en el desaïllament del geriàtric.

114 persones afectades pel brot

El brot detectat a la residència Montsacopa d'Olot ha afectat un total de 114 persones: 59 dels 87 residents del centre i ha provocat quinze morts.

En aquests moments hi ha 19 residents que es troben en procés de superar la malaltia i es preveu seguir amb els passos marcats per Salut per acabar amb l'aïllament durant aquesta setmana. Pel que fa als treballadors, s'han registrat 55 positius en total, 26 dels quals ja s'han curat. En total, doncs, 114 persones del geriàtric s'han contagiat.

Des del Departament de Salut i l'Agència de Salut Pública s'està treballant estretament amb la direcció del centre i en contacte permanent amb el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa per fer un seguiment de la situació i de totes les mesures de control. A més, també es vigila l'estat dels residents i es fa un seguiment diari per part dels professionals sanitaris del mateix centre, i des de l'equip d'Atenció Primària d'Olot es fa un seguiment del brot.