Sant Julià de Ramis avança en els tràmits per tenir un escut heràldic propi

Pas endavant a Sant Julià de Ramis per tenir un escut municipal propi. Fins ara, utilitzava una palma com a element identificatiu, però fa temps que Sant Julià volia tenir un escut oficial. Quatre persones han impulsat el procés amb la Generalitat ?on experts en heràldica han elaborat un informe amb un primer esborrany? per acordar com serà. Un d'ells, Pere Pujolràs, regidor d'Educació, Cultura i Turisme, explica que els passos «estan molt pautats».

Així, Pujolràs detalla que el nou escut està encapçalat per «una corona de plaça, que és un tret comú a tots els escuts», i a dins seu hi apareixen els atributs del nom de Sant Julià de Ramis: «La flor de lis, que simbolitza puresa, i el llibre, que s'atribueix al personatge, que deuria ser un erudit», indica Pujolràs. Als laterals, van demanar canviar la palma que hi havia a la proposta inicial per dues branques de garric, «per fer referència a la vegetació de l'entorn». La proposta va ser aprovada al ple del 18 de gener, i ara, segons diu l'alcalde, Marc Puigtió, «hem fet pública la proposta i la transmetrem al poble perquè la vegi i la validi».