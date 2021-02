Inicien els controls a l'alta velocitat per detectar infraccions

Els Mossos d'Esquadra van iniciar ahir un reforç dels controls a les estacions de tren d'alta velocitat per garantir el compliment de les restriccions de mobilitat decretades pel Govern. A l'estació del TAV de Girona es va denunciar un viatger d'un tren que provenia de Madrid, però va ser l'única acta que es va aixecar durant el dia. Es tracta del primer dels diversos controls de reforç que la policia té previst fer aquests dies als accessos de tren a tot Catalunya per garantir que es compleixen les restriccions de mobilitat entre municipis per fer front a la pandèmia.També està previst que es reforci la vigilància a les autopistes i autovies que limiten amb l'Aragó i València.

El matí es va efectuar el primer control, que va acabar amb la primera denúncia. Es tracta d'un jove que procedia de Madrid i que va baixar a Girona, on havia quedat amb uns amics. La resta de la vintena de passatgers que van baixar del tren van justificar a partir de documents i del certificat d'autoresponsabilitat que s'havien de desplaçar per motius laborals.

El control del vespre es va preparar per un tren que també procedia de Madrid i que va arribar pocs minuts després de les vuit. En aquest cas, el tren portava un centenar de viatgers, i es va fer un control aleatori. Es van aturar quatre viatgers, però tots van poder justificar la seva presència al municipi amb documents i el certificat.

L'objectiu dels controls policials és el de garantir que cap persona se salti el confinament perimetral de Catalunya ni el municipal. Els Mossos d'Esquadra han reforçat els dispositius del pla operatiu ORIS.

Els controls en autopistes i estacions ja eren habituals, però des d'ara s'han intensificat. Els agents de les Àrees Regionals de Trànsit (ART) i les Àrees Regionals de Reforç Operatiu (ARRO) són els principals agents que s'encarregaran d'aquests dispositius.

Està previst que durant els pròxims dies es mantinguin els reforços en estacions de tren d'alta velocitat i als punts fronterers amb les comunitats.



Augmenten les infraccions

El Departament d'Interior va alertar ahir d'un increment de les infraccions durant el passat cap de setmana. Concretament, s'han aixecat 457 actes per saltar-se el confinament municipal i 263 per incomplir el confinament nocturn. La xifra total és d'unes 2.800. El comissari dels Mossos, Joan Carles Molinero, va detallar que suposa un increment d'un 15% respecte al cap de setmana anterior. «Ens posa en evidència que hi ha persones disposades a un incompliment del confinament municipal», va argumentar.

Precisament, dues de les intervencions que es van fer durant el cap de setmana van tenir lloc a les comarques gironines. La primera va ser una actuació en un prostíbul de Capmany que va acabar amb 20 actes aixecades. La segona, una festa celebrada a Santa Coloma de Farners amb 21 persones.

La resta d'intervencions destacades van ser una festa en el parc de l'Oreneta de Barcelona amb 130 assistents, una festa en una casa de Bellestar amb 23 persones, una festa a Molins de Rei amb 50 actes aixecades i una actuació en un bar de Sants reincident amb 14 persones i 46 ampolles de gas del riure decomissades.

En total, doncs, a Catalunya s'han aixecat més de 2.800 actes: 457 actes per infracció de restricció municipal (296 per part dels Mossos i 161 dels policies locals), 42 per incompliment de les mesures als locals de restauració i 263 per no respectar el confinament nocturn. Sobre això, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va indicar que els caps de setmana es registra un degoteig de festes i activitats no permeses.

