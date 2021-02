Investigat per lesions greus el caçador que va ferir un ciclista

El jutge haurà de decidir com queda el cas del caçador que va disparar a la cama d'un ciclista aquest cap de setmana a Massanes. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners finalment han conclòs que el presumpte autor dels trets queda com a investigat i concretament se l'acusa d'un delicte de lesions per imprudència greu. El caçador és un veí de la mateixa localitat de Massanes, de 53 anys i nacionalitat espanyola. Per la seva banda, el ciclista ferit es troba ingressat encara ferit de gravetat a l'hospital Trueta de Girona.

Els fets cal recordar que van produir-se dissabte al migdia i quan un ciclista circulava per un camí forestal va rebre el tret d'un caçador mentre estava fent una batuda del senglar. L'impacte de la bala va fer-lo caure de la bici i va quedar de la cama. Els Mossos i Agents Rurals van anar al lloc i el SEM va evacuar el ferit.

Els Agents Rurals també estan investigant els fets i una de les seves conclusions, que també s'envien al jutjat, és que la zona on hi havia la batuda no estava tancada físicament. El que sí era correcte és que comptava amb el permís de l'Ajuntament. La resolució dels Períodes hàbils de caça i les vedes especials de la Generalitat diu clarament que s'ha instal·lar un sistema prou visible que travessi el camí de banda a banda perquè dificulti o impedeixi l'accés de persones i/o vehicles». En el cas de Massanes, fonts del cos asseguren que no existia i per tant el ciclista va poder entrar a la zona sense impediments.

El gener de l'any passat al mateix terme de Massanes on dissabte va haver-hi l'accident, ja va registrar un accident entre caçadors, en aquest cas mortal. Un caçador va morir pel tret d'un company.