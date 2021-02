La província de Girona només detecta l'origen del 38% de casos

La taxa de traçabilitat del contagi a la província de Girona se situa en un nivell de risc alt, segons l'últim informe publicat pel Ministeri de Sanitat. Concretament, només es detecta l'origen del 38% de positius, és a dir, se sap com es van contagiar perquè són contactes estrets d'algun positiu diagnosticat anteriorment. En canvi, es desconeix l'origen del 62% de casos restants. Aquesta taxa és un paràmetre molt significatiu, ja que evidencia si el sistema de rastreig de contactes, en aquest cas dirigit des de Salut, és prou efectiu o no i, per tant, mesura si es poden seguir correctament les cadenes de transmissió.

Pere Gullón, membre de la Societat Espanyola d'Epidemiologia (SEE) va assenyalar -quan l'indicador es va començar a aplicar-que «ens serveix per saber quanta transmissió som capaços de detectar. Si tenim una traçabilitat el 100%, tots els casos venen d'un vincle conegut. Si tenim un 0%, l'epidèmia està descontrolada». Actualment, en el conjunt d'Espanya la taxa és del 50,3%. És a dir, la meitat dels casos detectats han tingut contacte amb una persona positiva concreta i, en canvi, de la resta no se sap com ni on es van contagiar.

La taxa de Girona està pràcticament dotze punts per sota, en un nivell similar al de províncies com Sevilla (32,8%), València (34%) o Burgos (41%), entre d'altres. Quant a l'àmbit català, és la segona província amb la millor dada, després de Lleida (53,4%). En canvi, a Barcelona és del 26,3% i, a Tarragona, del 14,6%. De fet, si el percentatge està per sota del 30%, la situació es considera de «risc extrem». Madrid també se situa en aquest nivell, ja que el percentatge de traçabilitat és del 16,7%. En canvi, a l'altra cara de la moneda hi ha les províncies de Tenerife, Ciudad Real o Gran Canària, en què el percentatge de traçabilitat és superior al 80%.

Augment de casos a Olot i Salt

D'altra banda, respecte a les dades de la Regió Sanitària de Girona, cal destacar que la situació epidemiològica a Olot i Salt és especialment delicada.

Primerament, Olot segueix tenint el risc de rebrot més elevat de Catalunya (1.857) i pràcticament dobla les ciutats de Mollerussa i Ripollet, que se situen per darrere. A més, segons els informes de Salut Pública, és l'Àrea Bàsica de Salut de Girona que ha detectat més positius durant la darrera setmana: fins a un total de 316 -79 més que l'anterior. Com a conseqüència, també és la que té la incidència de casos dels darrers catorze dies més elevada de Catalunya. La xifra és de 1.331 positius per cada 100.000 habitants.

Una de les possibles causes d'aquest fort increment, tal com va advertir el director dels CAPs d'Olot i Besalú, és la presència de la soca britànica a la Garrotxa, que Salut ja ha detectat des de fa dies. I és que, a part del brot preocupant al geriàtric Montsacopa -que ja ha afectat més d'un centenar de persones i ha deixat una quinzena de morts-, també cal remarcar la forta incidència del virus als centres escolars de la capital de la Garrotxa. Destaca l'institut la Garrotxa, on en els darrers deu dies s'ha detectat una quarantena de casos, gairebé el doble que fa una setmana. A més, hi ha 341 persones confinades. Finalment, també són remarcables els quinze casos de l'escola Pla de Dalt, els catorze de l'escola Sant Roc i els onze de l'institut Bosc de la Coma, entre d'altres.

Seguidament, a Salt les dades epidemiològiques estan repuntant els darrers dies. D'una banda, la taxa de propagació del contagi és la més elevada de Catalunya. És de 2,03 i això vol dir que cada cent infectats en contagien uns 203 de mitjana. Per tant, la reproducció del virus està en ple creixement i aquest efecte ja s'ha començat a notar en l´augment de casos. Salt és la segona Àrea Bàsica de Salut, després d'Olot, on s'han detectat més positius la darrera setmana: fins a un total de 127 -39 més que l'anterior. De moment, es desconeixen les causes d'aquest empitjorament de les dades, tot i que no és la primera vegada que la ciutat del Gironès es troba entre els municipis amb la incidència més alta.

Tenint en compte les comarques, la que es troba en una situació pitjor és la Vall d'Aran, amb el risc de rebrot i la incidència de casos els darrers dies molt elevats. De fet, ahir el secretari general de Salut, Marc Ramentol, ja va mostrar preocupació per aquesta comarca i el Pla d'Urgell. En canvi, no va mencionar la Garrotxa.

Respecte a les dades d'ahir a Girona, els principals indicadors de contagi es van mantenir estables com els darrers dies. Destaca l'augment de casos, un 25% més que el dia anterior, i el registre de nou noves víctimes per coronavirus. La pressió assistencial als hospitals també es va mantenir.

Situació a Catalunya i Espanya

Finalment, els indicadors de la pandèmia a Catalunya van experimentar un descens. La velocitat de propagació va baixar a 0,92 i el risc de rebrot a 519 (-14), amb 104 ingressats més (2.977) i els mateixos a l'UCI (730). També es van confirmar 2.371 casos per PCR o test d'antigen i 85 morts.

A Espanya, es van sumar 79.686 nous positius per covid-19 des de divendres i el global se situa en 2.822.805. També es van sumar 762 morts i el total s'eleva a 59.081.