Salut demanarà allargar el gruix de restriccions pel risc del sistema sanitari

El Departament de Salut demanarà prorrogar «el gruix» de les restriccions més enllà del 7 de febrer, quan vencen les actuals, segons va indicar ahir el seu secretari general, Marc Ramentol. Salut preveu arribar en els propers dies al màxim de la pressió assistencial a les UCIs, on actualment hi ha 730 pacients ingressats, segons les darreres dades. Ramentol va fer notar que serà un pic «marcadament superior» al registrat en la segona onada, quan es va arribar als 594 pacients que necessitaven cures intensives a Catalunya. El secretari general de Salut va subratllar que aquesta situació «compromet» l'activitat assistencial dels centres sanitaris. Actualment s'ha hagut de desprogramar entre un 20% i un 30% de l'activitat quirúrgica, percentatge que varia en funció de l'hospital i del territori.

Davant d'aquesta situació, i també sobre com pot impactar a Catalunya la transmissió comunitària de la variant britànica del coronavirus, Ramentol va avançar que des de Salut no poden defensar un relaxament «rellevant» de les actuals mesures a partir del 7 de febrer. «El risc a què ens exposaríem seria altíssim», va advertir. Aquesta setmana, el Govern comença l'avaluació de la situació epidemiològica i del sistema sanitari, així com d'altres factors, per decidir sobre les restriccions actuals davant de la pandèmia.

Ramentol va indicar que la variant britànica correspon al voltant del 9% de les mostres analitzades pels hospitals que s'encarreguen de fer-ne la seqüenciació genòmica. També va explicar que les comarques que més preocupen ara són el Pla d'Urgell i la Vall d'Aran.

Sobre la vacunació, Ramentol va confirmar que ahir van rebre les 65.520 dosis que esperaven de Pfizer. Són un total de 56 safates, si bé són menys de les compromeses inicialment. Seguidament, les 8.500 dosis de Moderna van arribar ahir a la tarda.

Ramentol va assenyalar que l'arribada d'aquestes dosis permet reprendre la vacunació, després dels problemes de subministrament dels últims dies i que les neveres del vaccí quedessin buides. Les dosis que arriben aquesta setmana serviran «fonamentalment» per a les segones rondes a les residències i entre els professionals sanitaris.

Conseqüències de la soca

D'altra banda, la cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, va apostar pel confinament domiciliari si la soca britànica provoca un repunt de contagis. «Si veiem que empitjora, ho farà de forma molt ràpida», va dir en declaracions a Catalunya Ràdio. Campins va rebutjar relaxar mesures a partir del 7 de febrer, tot i el descens de les xifres, per l'«amenaça» de la variant britànica. Va augurar que es pot arribar a un «col·lapse important».