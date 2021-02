Simón avisa que no hi pot haver «relaxació» per Setmana Santa

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, va matisar ahir a la tarda les paraules de la ministra d'Indústria, Turisme i Comerç, Reyes Maroto, que hores abans s'havia mostrat confiada que la campanya de vacunació permeti recuperar la Setmana Santa. «No podem confondre una evolució acceptable amb una situació acceptable», va afirmar Simón, que va distingir entre el descens de casos que es detecta en la tercera onada i un escenari en què pugui ser segur moure's per les festes. En aquest sentit, Simón va recordar que actualment Espanya està en una incidència de 865 casos per 100.000 habitants en 14 dies i que hi ha set comunitats amb més de la meitat de les UCIs ocupades per malalts covid.«La nostra situació serà acceptable quan estiguem en incidències de 50, 100 o 150 casos per 100.000 en 14 dies», va dir Fernando Simón, que, segons ell, no volia contradir Maroto però va insistir que el que hem de tenir clar és que la situació bona per viatjar no és que baixem de 800 casos a 500: «No és la situació bona, la situació bona és bastant menys».

L'alt càrrec del Ministeri de Sanitat també va indicar que la soca britànica de la covid-19 guanya pes entre els infectats. En alguna comunitat autònoma ja suposa prop del 30% del total, mentre que a Espanya, tot i que encara no hi ha dades per confirmar-ho, Simón va calcular que es pot estar «més a prop del 10%». Amb tot, Fernando Simón també va indicar que el fet que les noves variants vagin ocupant espai «no vol dir que es compliqui la situació», que pot ser «perfectament controlable com hem vist en el cas del Regne Unit».

Preguntat sobre si ara s'està en un moment similar al de la primera onada, Simón va reiterar que no són magnituds comparables, perquè mentre ara es detecta «a l'entorn del 80%» dels infectats, el març passat només es detectava «un 10% del que hi havia». Tot i això, Simón va recordar que la situació és «de molt alta incidència», per la qual cosa va tornar a insistir en la necessitat de complir les mesures que marquen els protocols sanitaris.

Pel que fa a la vacunació, Simón va confiar recuperar el ritme de distribució en les darreres setmanes per aconseguir arribar a l'objectiu de tenir vacunat el 80% de la població de risc a finals de març o principis d'abril.

En aquest sentit, el director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries va celebrar que ja hi hagi tres vacunes autoritzades per l'Agència Europea del Medicament i no va descartar que aviat n'hi hagi d'altres. I sobre la tercera autoritzada, la d'AstraZeneca, Simón va considerar que el més probable és que la Unió Europa, i per tant Espanya, segueixi l'exemple d'Alemanya i no la inoculi als majors de 65 anys. En tot cas, si finalment s'opta per aquesta via, la vacuna d'AstraZeneca servirà per començar a vacunar altres col·lectius, amb l'objectiu «segurament més important» d'arribar al 70% de la població immunitzada a l'estiu.

Finalment, Fernando Simon va «deixar oberta» la possibilitat de col·laborar amb Portugal per fer front a la pandèmia, que està desbordat el sistema públic sanitari portuguès, però «ara mateix estem en una situació complicada per oferir-nos; Espanya no està per prescindir de llits, però en situacions puntuals es pot fer».