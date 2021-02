Arrestats per robar en una nau i un concessionari a Fornells

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per entrar a robar en un concessionari i una empresa de Fornells de la Selva. Es dona el cas que els mateixos van tornar a detenir un dels detinguts per dos robatoris més perpetrats en una farmàcia i un restaurant del Maresme.

Els arrestos es van fer el 25 de desembre per part de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona. Són dos homes de 40 i 46 anys, de nacionalitat bosniana i marroquina, respectivament, i veïns de Pineda de Mar, com a presumptes autors de dos delictes de robatori amb força per al primer detingut i un delicte de robatori amb força per al segon. Les investigacions no es donen per finalitzades a l'espera de fer noves detencions.

Agents de la Unitat Territorial d'Investigació de Girona van tenir coneixement que, els dies 11 i 13 de gener, en només dos dies de diferència, es van cometre dos robatoris amb força en dues empreses situades al polígon industrial de la població de Fornells de la Selva. Concretament, en un concessionari de vehicles d'alta gamma, com va avançar en el seu dia Diari de Girona, i en una empresa especialitzada en el sector elèctric, d'automatització i comunicació.

Respecte al concessionari de cotxes, el robatori va tenir lloc el migdia del dia 11 de gener, quan els autors van ocasionar danys a la tanca perimetral i a la porta d'accés de recepció en accedir-hi. Un cop dins, van forçar una vitrina ubicada en aquest espai. Els lladres, després de regirar els calaixos i els armaris d'un despatx, van sostreure dos telèfons mòbils, dues tauletes, tres rellotges i 110 euros en efectiu.

El migdia del 13 de gener, dos dies després, es va cometre un altre robatori dins una empresa de components elèctrics. Els lladres, després de forçar la porta d'accés, van sostreure dos ordinadors portàtils i una armilla de roba valorada en 100 euros.

Arrestat al cap de 12 dies

El passat 25 de gener aquesta Unitat Territorial d'Investigació va detenir al Maresme els dos presumptes autors d'aquests dos robatoris amb força a interior d'empreses. El mateix dia 25 de gener agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Mataró i d'Arenys de Mar van tornar a detenir l'home de 46 anys i de nacionalitat marroquina com a presumpte autor de dos robatoris dins dos establiments, concretament un restaurant de Mataró i una farmàcia de Pineda de Mar.