Dues morts i 58 infectats per un brot en un geriàtric de Figueres

Un brot de coronavirus a la residència Els Arcs de Figueres ha deixat dues morts i 58 contagiats, segons va avançar ACN i va confirmar aquest diari. Del total d'afectats, 40 són residents –dels 67 que hi ha al centre- i nou persones han requerit ingrés hospitalari.

Respecte als treballadors, ha afectat 18 professionals d'una plantilla de 64, dos dels quals ja s'han recuperat de la malaltia. El primer contagi es va detectar el 7 de gener en un treballador, quan els usuaris i empleats ja havien rebut la primera dosi de la vacuna contra la covid-19, i es van activar totes les mesures de control. Es va sectoritzar la residència i el dia següent va sortir un segon treballador positiu. Aleshores, es va posar en marxa un cribratge que va detectar, en un primer moment, quatre usuaris afectats a la primera planta del centre.

Progressivament van aflorar nous contagis entre residents de les dues altres plantes del centre, així com dos positius més en treballadors asimptomàtics. Durant el brot s'han detectat més afectats entre treballadors i residents que s'han acabat positivitzant.

Durant aquesta setmana es faran testos ELISA als primers residents positius per tal de detectar el seu estat immunològic i poder començar el desaïllament, així com PCR a 17 usuaris negatius. En els propers dies, es preveu avançar en l'administració de la segona dosi de la vacuna contra la covid-19 als residents que fins ara no han resultat afectats pel brot.

«Descontrol» a Olot

D'altra banda, el director del geriàtric Montsacopa d'Olot, Salvador Vilar, va confirmar ahir a Ràdio Olot que la soca britànica ha influenciat en el contagi del coronavirus a la residència.

El director del centre garrotxí va explicar que, probablement, l'expansió de la variant britànica dins la residència ha estat alta i va especificar que «les sospites van aparèixer quan vèiem que a diferència d'altres brots que hem patit, aquesta vegada no podíem atrapar el virus». Finalment, Vilar va remarcar que «la soca britànica va aconseguir saltar uns protocols, que ara caldrà revisar i actualitzar per part de Salut».

L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el responsable d'analitzar algunes de les PCRs positives i confirmar la presència de la variant.

Situació a Girona i Catalunya

Finalment, respecte a les dades epidemiològiques d'ahir, els indicadors de contagi a Girona van tornar a pujar i va registrar quinze morts, una xifra bastant més alta respecte als dies anteriors. A més, el nombre de casos va pujar un 27% respecte a dilluns. Finalment, com a bona notícia, la pressió assistencial va millorar ja que es va reduir el nombre d'ingressats i crítics.

A Catalunya, en canvi, la velocitat de propagació del contagi es va mantenir igual i el risc de rebrot va baixar. Es van sumar 73 morts i van baixar els ingressats.