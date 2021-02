Un professor d'hípica s'enfronta a 3 anys de presó per tocar-li el cul a una menor

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres un professor d'hípica que s'enfronta a 3 anys de presó per tocar-li el cul a una menor. El cas que ha arribat a judici van tenir lloc el 19 de gener del 2019. Segons ha declarat la menor, que aleshores tenia 15 anys, a la tarda va intentar acariciar l'euga que solia muntar però l'animal no es deixava. Aleshores, ella i el professor van entrar dins la quadra. Va ser llavors quan, assegura, l'home la va abraçar en dues ocasions i li va fer els tocaments. L'acusat nega els fets i atribueix la denúncia a una "bronca" que li va clavar a l'alumna aquell dia pel rendiment durant una de les classes. La defensa demana l'absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.