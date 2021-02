Retiren les restes vegetals que quedaven del «Gloria» a l'Estartit

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter han començat el dispositiu per treure totes les restes vegetals que va estirar el Gloria que encara queden a les platges de l'Estartit. Es tracta d'un operatiu que s'allargarà un mínim de tres setmanes i que combina feines manuals amb d'altres mecàniques a les platges de la Gola i del mas Pinell. L'objectiu és tenir les platges a punt de cara a la propera temporada. Es preveu fer tres cremes controlades per acabar amb la gran part de troncs més grans, però es deixaran totes aquelles restes que es consideri que podrien ajudar a regenerar el sistema de dunes que hi ha a les platges.

Un any després del Gloria, el temporal encara deixa ferides sense tancar al territori. Aquest dilluns, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter han començat a tancar l'última que quedava oberta al municipi. Es tracta de les restes vegetals que el temporal va empènyer a la sorra de les platges. Sobretot són troncs de dimensions molt variades i altres fustes. Les restes estan concentrades a les platges de la Gola i del mas Pinell.

Ara, es preveu fer tres cremes prescrites a la platja els dies 3, 4 i 5 de febrer de vuit del matí a quatre de la tarda.