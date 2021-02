Sant Gregori i Ribes tenen el percentatge més alt d'immunitzats

L'endarreriment de l'entrega de les dosis per part de Pfizer i Moderna, juntament amb els problemes logístics de l'inici de la campanya ara fa un mes, han provocat que el ritme de vacunació sigui més lent del previst.

Concretament, a la província de Girona i segons dades actualitzades ahir pel Departament de Salut, només han rebut les dues dosis 4.172 persones -cal tenir present que s'analitzen les dades des de l'àmbit provincial i no de la regió sanitària. Aquesta xifra representa un 0,5% del total de la població (segons el cens del 2019). Respecte als municipis de més de 200 habitants, les capitals de comarca i les ciutats amb més població són les que registren més persones immunitzades. Per exemple a Girona n'hi ha més de 1.000 (1%); a Blanes, 211 (0,5%); a Salt, 178 (0,6%) i a Figueres, 83 (0,2%).

Però si s'analitza el percentatge de població, hi ha dos municipis que destaquen per sobre dels altres: Sant Gregori i Ribes de Freser. El percentatge de població que ha rebut les dues dosis de la vacuna a totes dues localitats és del 3,4%. Concretament, a Ribes de Freser l'han rebuda 59 persones i a Sant Gregori, 129. Tenint en compte que tots dos municipis tenen menys de 4.000 habitants, el percentatge total augmenta.

A l'altra cara de la moneda, hi ha diversos municipis amb només el 0,1% de població immunitzada. Es tracta d'Avinyonet de Puigventós, Begur, Calonge, Castell-Platja d'Aro, Fortià, Llançà, Llers, Lloret de Mar, Palamós, Palau-savardera, Pals, Peralada, Les Planes d'Hostoles, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Sant Jordi Desvalls, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pau de Segúries, Santa Cristina d'Aro, Tossa de Mar i La Vall de Bianya.

Represa de vacunes a Salt

Cal tenir present que, de moment, s'han vacunat usuaris i treballadors de residències i personal sanitari de primera línia. A més, la setmana passada ja es van endarrerir algunes segones dosis, com és el cas de l'Institut d'Assistència Sanitària, a Salt, tot i que dilluns d'aquesta setmana ja es van poder reprendre les vacunacions pendents i es va completar la primera ronda de sanitaris doblement vacunats. El motiu de l'endarreriment va ser el retard d'entrega per part de les farmacèutiques. Degut a aquest imprevist, es va prioritzar tots els sanitaris que treballen a les àrees on hi ha més pacients amb coronavirus (com ara les UCIs). A la resta del parc hospitalari, la Xarxa de Salut Mental i l'atenció primària, la vacuna s'administrarà als professionals de 50 anys o més. A l'altre gran hospital gironí, el Trueta, les dosis han anat arribant sense imprevistos.

Un 2,1% ha rebut la primera

D'altra banda, si només analitzem la primera dosi, l'han rebuda 16.037 gironins, dada que representa el 2,1% del total. En aquest cas, els municipis amb els percentatges més elevats són Esponellà (11,2%), el Far d'Empordà (7,7%) i Sant Gregori (6,6%). Com a contrapunt, hi ha municipis de pocs habitants com Darnius, Cantallops, La Jonquera i Bellcaire d'Empordà, entre d'altres, on menys del 0,5% han rebut la primera dosi.

Finalment, segons analitza EFE, un total de 66.186 residents a geriàtrics i professionals de la salut de Catalunya ja han rebut les dues dosis de les vacunes anti-covid-19, la qual cosa suposa un 0,86% de la població catalana, segons dades del Departament de Salut.

La conselleria va reprendre ahir el ritme de vacunació després de rebre 73.520 dosis -65.520 de Pfizer i 8.000 de Moderna- per seguir el procés de vacunació.

D'altra banda,190.150 catalans més, un 2,5% del cens, s'han injectat la primera dosi i hauran de rebre la segona en els propers dies i setmanes. Segons Salut, dilluns es van administrar només 690 noves primeres dosis, mentre que es van posar 2.747 segones dosis. Catalunya ha rebut fins ara 345.770 dosis de Pfizer i 13.800 de Moderna, de les quals 256.336 ja han estat administrades i es preveu que aquesta setmana es disposin de gairebé 90.000 vacunes.