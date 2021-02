Territori vol detalls de la prospecció d'aigua a Viladrau

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha emès un informe d'impacte ambiental sobre la proposta de l'empresa Liquats Vegetals de Viladrau de perforar 27 pous al tram baix de la conca. En la resolució, es demana a l'empresa, dedicada a la fabricació de begudes vegetals, que concreti millor la xifra. I es recomana evitar construir-los dins de la Xarxa Natura 2000, com passa amb set dels pous proposats. Uns treballs, diu la resolució, que poden comportar «efectes adversos significatius» pel medi. Per això, l'empresa haurà de detallar les fases de desenvolupament. D'altra banda, donen llum verda a les millores en la captació d'aigua proposades per l'Ajuntament, que inclou la construcció d'un nou pou a Puigdot.

Liquats Vegetals s'abasteix de la xarxa municipal de Viladrau (Osona) i des del 2016 que treballa en un projecte de construcció de 27 pous a la part baixa de la conca, en uns terrenys privats, per complementar els recursos hídrics quan sigui necessari. L'informe d'impacte ambiental elaborat per la direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, publicat el 19 de gener del 2021 sobre el projecte de concessió d'aigües subterrànies per a ús industrial –tramitat per l'empresa Liquats Vegetals-, autoritza les millores consensuades amb l'Ajuntament de Viladrau.

Així, donen llum verda a les millores de captació d'aigua a la zona de la capçalera i a la construcció d'un nou pou de captació a la zona de Puigdot, que requerirà també l'ampliació de la línia elèctrica per abastir-lo. Uns treballs que ha demanat l'Ajuntament de Viladrau per pal·liar les mancances actuals.

Des de la Generalitat consideren que aquestes actuacions «no tindran efectes adversos significatius» si s'adopten mesures correctores que també es detallen, com ara la restauració de vegetació afectada (vernedes i altres espècies de boscos de ribera).