El Trueta estrena una nova Unitat d'Ictus per a tractaments precoços

L'hospital Josep Trueta de Girona va estrenar ahir la nova Unitat d'Ictus amb unes habitacions adaptades al tractament precoç dels pacients d'aquesta malaltia. Els llits compten amb grues de mobilització i punts de suport per poder començar la rehabilitació precoç dels pacients en fase aguda després de patir un infart o una hemorràgia cerebral. El fet de tenir professionals especialitzats en aquest tipus de malalties permet que els pacients puguin començar un tractament de rehabilitació molt aviat, un factor clau per recuperar al màxim la mobilitat després de les primeres hores d'afectació. Aquesta nova unitat ha suposat una inversió de 821.000 euros i compta amb un sistema predictiu de les causes de l'ictus.

La nova unitat compta amb vuit llits. Sis d'ells pertanyen a la Unitat d'Ictus del Servei de Neurologia i estan reservats per pacients amb aquesta malaltia. Els dos llits restants són pel tractament i recuperació de pacients de neurocirurgia. Les vuit habitacions compten amb un equip de monitorització continuada no invasiva. A més, també tenen amb un sistema predictiu de causes ocultes que haurien provocat l'ictus, com ara la fibril·lació auricular. Aquesta tecnologia permetrà un tractament preventiu més eficient i prematur. Al llarg del darrer any, el Trueta ha estat referent a la Regió Sanitària de Girona en el tractament de pacients amb ictus, ja que el 2020 es van fer 629 activacions del codi ictus. Entre el 70 i el 75% de tots els casos de la demarcació s'atenen a l'hospital Trueta i habitualment arriben dins de les sis primeres hores després de patir l'ictus.

71 pacients en un any

Des de l'inici de la pandèmia els Serveis de Neurologia i Radiologia de l'hospital Trueta han ampliat l'atenció terciària amb tractaments amb teràpia endovascular (trombectomies mecàniques), evitant trasllats a hospitals de Barcelona. Així, el darrer any s'ha aplicat aquest tractament a un total de 71 pacients. Aquest procediment, que consisteix en la introducció d'un catèter en una artèria del pacient per arribar fins al coàgul que l'obstrueix –i que ha produït l'ictus– i poder-lo extreure, es realitza en paral·lel als tractaments per via endovenosa. D'aquests, l'hospital Trueta continua essent el centre català que més en practica, amb uns 162 l'any 2020. Es calcula que una de cada sis persones patirà un ictus al llarg de la seva vida.

Cada any, 1.700 gironins pateixen un infart cerebral, i només el 50% arriben a l'hospital dins les primeres sis hores. Segons l'OMS, la malaltia cerebrovascular és la segona causa de mort en adults dels països occidentals.