Clíniques privades gironines lamenten el retard en la recepció de vacunes

El sector de la sanitat privada ha manifestat en diverses ocasions el seu malestar pel retard en les vacunacions contra la covid-19 dels professionals que també treballen a primera línia, com els del sector públic. A l'àmbit català, el Col·legi de Metges de Barcelona i la patronal representativa dels centres de salut privats catalans (ACES) han rebut diverses queixes, al llarg del mes passat, per la poca «equitat» en l'administració de les dosis de la vacuna.

Concretament, a Girona, tal com va afirmar el president del Col·legi de Metges, Josep Vilaplana, a l'inici de la campanya de vacunacions als sanitaris, hi va haver peticions de professionals de la sanitat privada gironina que reclamaven ser vacunats.

Una setmana més tard, les primeres dosis arribaven a la Clínica Girona. Malgrat tot, la situació actual s'ha agreujat pel retard de l'enviament per part de les farmacèutiques. Aquesta setmana ja tocaria administrar la segona dosi als treballadors que van rebre la primera però «finalment no arribaran fins a la setmana que ve, segons ens ha informat Salut», va explicar el gerent de la clínica a aquest diari, Carles Espígol, qui va lamentar «l'endarreriment general» en l'entrega als centres sanitaris. «Primer vam vacunar el personal que està a primera línia i quan rebem més dosis la prioritat serà administrar-los la segona; encara no podem fer previsions de noves rondes», va explicar.

D'altra banda, fonts de la Clínica Bofill van explicar que el centre sanitari va rebre les primeres dosis de la vacuna el 19 de gener, dues setmanes més tard que alguns centres públics. Des de la clínica es va elaborar una llista de les persones que estan a primera línia i «només un 10% d'aquests treballadors està vacunat amb una dosi», afirmen. També constaten que falten cinc dies perquè es compleixin les tres setmanes de marge entre la primera i segona dosi i «encara no tenim informació del Departament de Salut de si arribaran a temps».

Cal recordar que el marge entre dosis és ampli, ja que la segona es pot arribar a administrar fins 42 dies després de la primera. Malgrat tot, administrar-la 21 dies després de la primera és el recomanable i l'espai de temps amb el qual treballava Salut fins ara.

Segones dosis a Olot

D'altra banda, la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa va començar a posar la segona dosi de la vacuna ahir al matí. La previsió és que en dos dies es vacunin tots els professionals que se la van posar fa justament tres setmanes. En aquest cas, sí que s´han complert els terminis previstos. Actualment, 84 treballadors han manifestat dubtes o han dit que no es volien vacunar. Un cop finalitzat el procés de vacunació es preveu que hi hagi un 85% de la plantilla amb immunitat.

Seguidament, a l'hospital de Blanes avui també es començaran a administrar segones dosis i aquesta setmana està previst que arribin a Campdevànol. En canvi, els hospitals de Palamós i de Figueres estan notant els efectes del «retard» de les entregues i encara no poden reprendre les vacunacions, segons va afirmar el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana.

Els hospitals Trueta i Santa Caterina ja han anat vacunant des de principis de la setmana passada.

«Portem un retard general»

Finalment, Josep Vilaplana va alertar del «retard general» en tots els sectors. «Evidentment que hi ha diferències, perquè al principi es va vacunar més personal dels centres públics, però al final l'endarreriment està afectant a tots dos sectors». També va recordar que cal augmentar el ritme per arribar a la immunitat a finals d'any i va afegir que des del Col·legi de Metges s'està fent una llista de tots aquells sanitaris que volen ser vacunats. «La idea és que abans del 31 de març tots els sanitaris estiguin immunitzats».