Cribratges massius a la Garrotxa per frenar l'augment del contagi

Salut intensifica l'estratègia de seguiment i detecció de casos de covid-19 a la Garrotxa, davant la situació epidemiològica de la comarca, amb la finalitat de frenar l'expansió del virus i tallar les possibles cadenes de transmissió comunitària. Cal recordar que la presència de la soca britànica a la comarca, que s'ha demostrat que és més contagiosa, podria haver fet augmentar significativament els casos les darreres setmanes. Amb aquesta estratègia s'intensifica el rastreig de positius i pretén fer aflorar el màxim nombre possible de persones infectades per la covid-19, ja que n'hi ha que no presenten símptomes i poden transmetre el virus al seu entorn.

La campanya de cribratges massius començarà pels sis centres escolars, on s'ha detectat un índex més elevat de casos, en col·laboració amb el Departament d'Educació.

Els cribratges començaran avui a l'IES Garrotxa, a la ciutat d'Olot, i en els propers dies s'estendran a les escoles Pia, Pla de Dalt, Sant Roc, a l'institut Bosc de la Coma i a l'escola Joan Maragall de Santa Pau, on es cribraran alumnes i professionals dels centres. En els cribratges hi poden participar alumnes i professionals que no hagin tingut coronavirus en els últims tres mesos, que no estiguin confinats en el moment de les proves i que no s'hagin fet cap test PCR en els darrers catorze dies.

Des de la Comissió de Seguiment de la situació epidemiològica d'Olot i la Garrotxa s'està estudiant impulsar altres mesures complementàries per tallar les cadenes contagis i es demana extremar les precaucions i el màxim de col·laboració de l'àmbit social i econòmic.

La situació epidemiològica de la Garrotxa aquesta última setmana situa el risc de rebrot als 1.855 i s'han detectat 423 casos positius entre el 24 i el 30 de gener. Un 11,24 % de les proves fetes estan donant positiu i l'Rt se situa en 1,48. La setmana anterior el risc de rebrot es posicionava en 1.308 i es van confirmar 317 nous casos.

Situació a Girona i Catalunya

D'altra banda, respecte a les dades epidemiològiques d'ahir, segueixen estables tant a Girona com a Catalunya.

Primerament, a la Regió Sanitària de Girona el risc de rebrot va baixar tretze punts i la velocitat de propagació del virus es va mantenir per sota d'1. També es van sumar 252 positius nous, un 11% més que el dia anterior i vuit morts. Respecte als ingressats, ahir hi havia tres gironins menys hospitalitzats per coronavirus i la xifra de crítics es va mantenir igual que el dia anterior.

Finalment, a Catalunya la pressió assistencial va a la baixa. Ahir hi havia cent ingressats menys tot i que es van mantenir els mateixos 731 crítics. Seguidament, es van sumar 2.416 casos nous i el total ja ascendeix a 510.979 casos des de l'inici de la pandèmia. Es van produir 112 defuncions pel virus i la velocitat de propagació del contagi es va mantenir igual que el dia anterior. El risc de rebrot va baixar sis punts.